СМИ: Google Pixel 5a могут анонсировать уже завтра — он получит Snapdragon 765G и аккумулятор на 4680 мА·ч

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О предполагаемом анонсе Google Pixel 5a 17 августа сообщил Android Police со ссылкой на собственные источники — в пользу этого свидетельствуют фото компонентов новинки, которые сейчас отгружаются в сервисные центры в преддверии старта продаж.

Новая модель внешне будет максимально похожа на Pixel 4a 5G (на фото).

Прошлогодний Pixel 4a, который, к слову, тоже анонсировали в августе, оказался одним из самых видных среднебюджетных смартфонов 2020 года, и многие называли его настоящим преемником Nexus. Еще в начале февраля инсайдер OnLeaks опубликовал качественные рендеры Pixel 5a, демонтирующие дизайн, как у Pixel 4a 5G. Затем в апреле Google, опровергая слухи об отмене Pixel 5a из-за нехватки компонентов, подтвердила, что преемник Pixel 4a выйдет в США и Японии «позже в этом году». В июне Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Google планирует выпустить Pixel 5a в августе. Иными словами, пока все сходится.

Подробностей о технических характеристиках Pixel 5a по-прежнему нет, но ожидается, что новая модель получит SoC Snapdragon 765G (Pixel 4a 5G и Pixel 5) и дополнительный 12-Мп ультраширокоугольный модуль в основной камере. Также следующее поколение самого доступного Pixel должно получить более емкий аккумулятор 4680 мА·ч вместо 3800 мА·ч в прошлогодней модели.

Pixel 5a станет более доступной альтернативой старшим моделям Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые выйдут в октябре.