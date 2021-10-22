SpaceX впервые провела прожиг вакуумного двигателя Raptor в составе Starship 20

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

SpaceX отметила очередное значимое достижение по проекту межпланетного корабля Starship для колонизации Луны и Марса — в ночь на 22 октября компания Илона Маска впервые провела первые огневые испытания вакуумного двигателя Raptor, установленного на прототипе Starship 20. Испытания, как обычно, проходили на территории Starbase в Техасе, где сосредоточены все основные работы по проекту.

Прямая трансляция велась на YouTube-канале NASASpaceflight, а SpaceX опубликовала на своей странице в Twitter короткое видео, на котором непосредственно запечатлен момент прожига.

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo — SpaceX (@SpaceX) October 22, 2021

По плану, финальная версия Starship получит шесть кислородно-метановых двигателей Raptor, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве.

Стоит отметить, что первые статические огневые испытания вакуумного двигателя Raptor Vacuum Engine (RVac) состоялись год назад, а в апреле в объекты камер попала улучшенная версия двигателя. Сейчас же SpaceX впервые провела прожиг RVac в составе Starship — один такой вместе с атмосферной версией установили вместе на прототипе Starship 20.

В прошлом месяце американский регулятор FAA опубликовал черновой вариант обязательной экологической экспертизы Environmental Assessment по предложению SpaceX проводить орбитальные запуски Starship со стартовой площадки Звездной базы в Техасе. Буквально на днях прошло второе общественное обсуждение документа, и вскоре регулятор должен вынести свое решение. Пока все идет к тому, что SpaceX сможет провести первый орбитальный запуск Starship уже до конца этого года. Общественное обсуждение и испытания прошли на фоне первых слушаний по громкому судебному разбирательству с участием SpaceX, Blue Origin и NASA — компания Джеффа Безоса пытается через суд оспорить победу SpaceX в конкурсе NASA по созданию лунного посадочного модуля.

После ввода в эксплуатацию система Super Heavy + Starship, предназначенная для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс, станет самой мощной и грузоподъемной за всю историю освоения космоса. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.

В начале месяца SpaceX, чья рыночная стоимость недавно превысила $100 млрд, приступила к созданию следующего прототипа ракеты Super Heavy с 33 двигателями Raptor.