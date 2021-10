SpaceX впервые провела прожиг вакуумного двигателя Raptor в составе Starship 20

SpaceX отметила очередное значимое достижение по проекту межпланетного корабля Starship для колонизации Луны и Марса — в ночь на 22 октября компания Илона Маска впервые провела первые огневые испытания вакуумного двигателя Raptor, установленного на прототипе Starship 20. Испытания, как обычно, проходили на территории Starbase в Техасе, где сосредоточены все основные работы по проекту.

Прямая трансляция велась на YouTube-канале NASASpaceflight, а SpaceX опубликовала на своей странице в Twitter короткое видео, на котором непосредственно запечатлен момент прожига.

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo

— SpaceX (@SpaceX) October 22, 2021