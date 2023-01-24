SpaceX провела тестовую заправку 120-меттровой сиcтемы Starship — это генеральная репетиция предстартового отсчета

SpaceX стала еще на шаг ближе к первому орбитальному полету космоплана нового поколения Starship — поздно вечером 23 января на испытательной площадке Starbase в Техасе инженеры компании успешно выполнили полную заправку (WDR) системы Starship и Super Heavy высотой 120 метров, а именно пары полноразмерных прототипов корабля и бустера Starship SN24 + Super Heavy B7. За испытаниями можно было как всегда следить в прямой трансляции на YouTube-канале NASASpaceflight; Также SpaceX опубликовала фрагмент с самыми сочными кадрами полной тестовой заправки всех четырех топливных баков Starship S24. Система работает на топливной паре метан-жидкий кислород.

С мая 2021 года, когда Starship SN15 совершил первый полностью успешный высотный полет, SpaceX множество раз корректировала график и переносила первый орбитальный полет. В конце сентября SpaceX впервые провела огневые испытания 70-метровой ракеты Super Heavy Booster 7 с 7 метановыми двигателями Raptor, а в ноябре состоялись огневые испытания Starship уже с 14 двигателями — тогда 14 двигателей Raptor 2 выдали тягу 3220 тс, что существенно превосходит возможности сверхтяжелой Falcon Heavy (2326 тс).

SpaceX уже несколько раз соединяла 50-метровый корабль Starship с 70-метровым ускорителем Super Heavy с помощью 140-метровой пусковой башни Mechazilla. Эту гигантскую конструкцию будут использовать как для сборки ракет на пусковой площадке, так и для возвращения Super Heavy — она будет ловить ускоритель по возвращении. Ранее лидер SpaceX Илон Маск проводил аналогию с механическими палочками для еды и сценой из фильма «Малыш-каратист» (1984), где мистер Мияги ловит палочками для риса муху.

Ночной WDR-тест Starship — завершающий подготовительный этап перед финальными огневыми испытаниями системы нового поколения Starship в полной конфигурации с 33 двигателями. Это генеральная репетиция предстартового отсчета со всеми основными этапами подготовки, за исключением непосредственного зажигания двигателей. Также SpaceX провели тест пожаротушения.

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Сегодня Starship успешно прошел первую полноценную тестовую заправку в Starbase в условиях, максимально воспроизводящих реальную подготовку к запуску. Это впервые корабль и ракета-носитель в собранном виде были полностью заправлены топливом массой более 4500 тонн. Сегодняшний тест поможет проверить полную последовательность операций в ходе предстартового отсчета, а также эксплуатационные качества Starship и стартовой площадки в рамках подготовки к предстоящему запуску”. по официальному заявлению SpaceX

В начале января CEO SpaceX Илон Маск в очередном апдейте сообщил о высоких шансах на попытку запуска Starship в конце февраля или начале марта — еще в конце 2021 года Илон Маск в одном из интервью выразил сомнение, что Starship с первого раза достигнет орбиты, и подчеркнул, что «уверен» в достижении этой цели в 2022 году. Кроме того, SpaceX планировала выполнить до дюжины тестовых запусков Starship в 2022 году, чтобы завершить программу испытаний и перейти к запуску реальных полезных нагрузок в 2023 году. То есть разработка отстает минимум в год от этих планов. В июне Илон Маск рассказывал, что последующие улучшенные пары корабля и ускорителя будут появляться ежемесячно. По новому плану, SpaceX нацеливается в этом году собрать 5 систем — чтобы достичь цели, компании необходимо готовить в среднем по одному Starship Full Stack каждые 2,5 месяца. Полторы недели назад Маск рассказывал, что пары S24&SH B7 и S25&SH B9 уже собраны и проходят испытания, пара S26&SH B10 на подходе (корабль уже есть, а ускоритель — в стадии крупноузловой сборки), тогда как следующие пары S27& SH B12, S28&SH B13, S30&SH B14 и S31&SH B15 уже собираются в цехах.

Ждем финальных огневых испытаний и лицензии на запуск от FAA — для этого SpaceX должен выполнить все 75 мероприятий, которые требует от нее регулятор. Теоретически Super Heavy в полной конфигурации с 33 двигателями сможет выдавать тягу до 7590 тс. Это более чем вдвое превышает возможности текущего рекордсмена — знаменитую ракету NASA Saturn V.

Профиль тестового орбитального запуска Starship остается неизменным – через 3 минуты после запуска со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе ускоритель Super Heavy отделится и приводится в Мексиканском заливе, а Starship выйдет на орбиту (не менее 160 километров), выполнит около совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводится в 100 километрах от входящего в состав Гавайского архипелага острова Кауаи. Компания рассчитывает, что весь тестовый полет будет длиться 90 минут.

Подробнее о ключевых вехах развития программы, деталях первого орбитального запуска и перспективах Starship — в нашем прошлогоднем лонгриде.