SpaceX успешно вернула на Землю трижды летавший к МКС корабль Cargo Dragon

За последние сутки и без того немалый список достижений космической компании Илона Маска SpaceX пополнился еще двумя пунктами. Первый — это знаковый второй испытательный полет Starhopper, он же пепелац и «водонапорная башня», (читайте нашу предыдущую новость), наглядно демонстрирующий прогресс в амбициозном проекте создания универсальной сверхтяжелой ракеты Super Heavy и корабля Starship для колонизации Луны и Марса. Но за несколько часов до этого произошло не менее важное событие — SpaceX успешно вернула на Землю трижды (!) летавший к МКС корабль Dragon.

Компания SpaceX доставляет грузы на Международную космическую станцию в рамках контракта NASA Commercial Resupply Services (CRS), используя связку из ракеты-носителя Falcon 9 и грузового корабля Cargo Dragon (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль).

До этого момента SpaceX неоднократно трижды использовала одну и ту же ракету Falcon 9 (B1046, B1048 и B1049 — каждая из этих ракет летала в космос по три раза), но ни разу не запускала один и тот же корабль более двух раз. Таким образом, это впервые SpaceX трижды запустила и вернула грузовой корабль. Это важно не только с точки зрения экономии денег при запуске, но и для пилотируемой версии Crew Dragon, которая тоже создается с расчетом на многоразовое использование.

Корабль Dragon, прибывший на МКС с припасами 27 июля в рамках миссии CRS-18, отстыковался от станции 27 августа в 18:04 по киевскому времени. После пятичасового перелета он вошел в атмосферу (22:51) и, затормозив при помощи четырех парашютов, приводнился в Тихом океане (23:22) приблизительно в 500 километрах к юго-западу от Лонг-Бич, Калифорния. На его борту находится 2,7 тонны полезной нагрузки, в том числе технологические и биологические эксперименты. До этого корабль летал и возвращался с грузом в рамках миссий CRS-13 и CRS-6.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing this spacecraft’s third mission to and from the @space_station!

— SpaceX (@SpaceX) August 27, 2019