SpaceX уже совершила 33 запуска РН Falcon 9 и побила прошлогодний годовой рекорд — хотя на календаре только июль

22 и 24 июля SpaceX осуществила еще два успешных запуска РН Falcon 9 — оба в пользу собственного проекта спутникового интернета Starlink В рамках миссии Starlink Group 3-2 на орбиту отправилась партия из 46 спутников Starlink, а за ней улетела еще партия из 53 аппаратов (миссия Starlink Group 4-25). С предыдущим запуском 22 июля, который стал уже 32-м по счету в этом году, космическая компания Илона Маска побила абсолютный рекорд прошлого года за полный календарный год — 2021-й SpaceX завершила с 31 успешной миссией.

Congrats to SpaceX team on record number of launches! https://t.co/nb8ozrbqZ5 — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2022

Орбитальные запуски SpaceX за последние пять лет:

2021 — 31

2020 — 26

2019 — 13

2018 — 21

2017 — 18

В этом году SpaceX демонстрирует какие-то безумные темпы — компания производит запуски каждые 6,3 дня. Кстати, 22 июля SpaceX также посадила свою 125-ю РН и в общей сложности 31 степень использовалась по несколько раз, а три из них запускались по 13 раз каждый. При условии сохранения текущих темпов SpaceX, оставаясь безоговорочным лидером по выводу полезного груза на орбиту (по итогам 31 миссии компания в этом году доставила на орбиту 351 тонну полезной нагрузки — почти вдвое больше остального мира вместе), имеет все шансы осуществить около 60 запусков. Еще один интересный факт: сейчас SpaceX отвечает десятью запусками на каждый запуск ближайшего конкурента — концерна United Launch Alliance (ULA) СП Boeing и Lockheed Martin.

Пока нет никаких признаков замедления темпов — следующий запуск Falcon 9 запланирован на 2 августа: РН доставит в космос лунный орбитальный аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter (Danuri), разработанный институтом аэрокосмических исследований Южной Кореи. Орбитальный аппарат, его научная нагрузка и инфраструктура наземного управления являются демонстраторами технологий. Это первая лунная миссия Южной Кореи.

Что касается Starlink, то на орбите находится уже около 2600 интернет-спутников — около 30% от общего количества действующих аппаратов (если отталкиваться от оценки ООН — таких 9253). На сегодня Starlink уже работает в 36 странах.

В мае 2018 года Илон Маск рассказывал о планах SpaceX по выпуску 30-40 первых ступеней Falcon 9 для ~300 запусков в ближайшие 5 лет и последующим переходом на пару Super Heavy + Starship. Мы с огромным нетерпением ждем первого орбитального полета Starship — до сих пор есть высокие шансы на запуск в ближайшие месяцы, несмотря на недавний инцидент во время испытаний.