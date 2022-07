SpaceX уже совершила 33 запуска РН Falcon 9 и побила прошлогодний годовой рекорд — хотя на календаре только июль

22 и 24 июля SpaceX осуществила еще два успешных запуска РН Falcon 9 — оба в пользу собственного проекта спутникового интернета Starlink В рамках миссии Starlink Group 3-2 на орбиту отправилась партия из 46 спутников Starlink, а за ней улетела еще партия из 53 аппаратов (миссия Starlink Group 4-25). С предыдущим запуском 22 июля, который стал уже 32-м по счету в этом году, космическая компания Илона Маска побила абсолютный рекорд прошлого года за полный календарный год — 2021-й SpaceX завершила с 31 успешной миссией.

Congrats to SpaceX team on record number of launches! https://t.co/nb8ozrbqZ5

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2022