SpaceX впервые с помощью Mechazilla подняла Super Heavy

SpaceX находится в шаге от первого орбитального полета Starship — сейчас инженеры компании активно готовятся и проводят разнообразные тесты с обеими ступенями. За последние 24 часа произошло два интересных события: одно хорошее, другое — не очень.

Начнем с той, что не очень — 23 июня во время испытаний на вертикальном испытательном стенде на территории полигона SpaceX в Макгрегоре (штат Техас) произошла «быстрая внеплановая разборка» новейшего Raptor 2 — это первый RUD (Rapid Unscheduled Disassembly) двигателя Raptor от 10 мая. Что именно случилось, пока неясно, ведь никакой официальной информации по поводу инцидента не поступало. Возможно, SpaceX снова пытаются найти пределы эксплуатационных возможностей двигателей, ведь уже через 18 минут после взрыва команды провели тест с новым двигателем Raptor на другом стенде. Видео взрыва опубликовал, среди прочих, журналист Майкл Бэйлор.

Raptor RUD on the tripod stand in McGregor. First RUD in a while. Reminder that this is development testing so not unexpected.https://t.co/hP71nca6af pic.twitter.com/G1nbdXeIaL

— Michael Baylor (@nextspaceflight) June 23, 2022