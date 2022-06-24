SpaceX впервые с помощью Mechazilla подняла Super Heavy

SpaceX находится в шаге от первого орбитального полета Starship — сейчас инженеры компании активно готовятся и проводят разнообразные тесты с обеими ступенями. За последние 24 часа произошло два интересных события: одно хорошее, другое — не очень.

Взрыв двигателя Raptor 2 во время стендовых испытаний

Начнем с той, что не очень — 23 июня во время испытаний на вертикальном испытательном стенде на территории полигона SpaceX в Макгрегоре (штат Техас) произошла «быстрая внеплановая разборка» новейшего Raptor 2 — это первый RUD (Rapid Unscheduled Disassembly) двигателя Raptor от 10 мая. Что именно случилось, пока неясно, ведь никакой официальной информации по поводу инцидента не поступало. Возможно, SpaceX снова пытаются найти пределы эксплуатационных возможностей двигателей, ведь уже через 18 минут после взрыва команды провели тест с новым двигателем Raptor на другом стенде. Видео взрыва опубликовал, среди прочих, журналист Майкл Бэйлор.

Raptor RUD on the tripod stand in McGregor. First RUD in a while. Reminder that this is development testing so not unexpected.https://t.co/hP71nca6af pic.twitter.com/G1nbdXeIaL — Michael Baylor (@nextspaceflight) June 23, 2022

Mechazilla + Super Heavy

В то же время команда SpaceX на площадке Starbase в Бока-Чика, также в Техасе, впервые с помощью 140-метровой пусковой башни Mechazilla подняла 70-метровый ускоритель Super Heavy в конфигурации с 33 двигателями Raptor 2. Речь о прототипе ускорителя Super Heavy B7 — его с помощью роботизированных манипуляторов подняли и установили на стартовый стол для дальнейших тестов. За процессом можно было наблюдать в прямой трансляции на YouTube канале NASASpaceflight. Нижнее — фрагмент видео с подъемом и возможностью увидеть нижнюю часть со всеми 33 двигателями Raptor 2 крупным планом В сочетании с кольцом из 20 неподвижно закрепленных двигателей Raptor Boost (RB), установленных на внутренней части юбки Super Heavy, шайба с 13 двигателями позволяет SpaceX размещать до 33 двигателей на ускорителях Super Heavy..

Full Chopstick lift of Booster 7. The first time a Super Heavy has been lifted by Mechazilla. 33 Raptor 2s:https://t.co/ta64s5lm9H pic.twitter.com/QqsgJiFFQP — Chris Bergin — NSF (@NASASpaceflight) June 24, 2022

А это видео позволяет оценить размеры ускорителя по сравнению с людьми.

Огневые испытания ускорителя могут состояться на следующей неделе — SpaceX предварительно запланировала их на 27-29 июня.

Мехазилла будет использоваться как при сборке ракетной системы на пусковой площадке, так и для возвращения Super Heavy — она будет ловить ускоритель по возвращении. Ранее глава SpaceX Илон Маск проводил аналогию с механическими палочками для еды и сценой из фильма «Малыш-каратист» (1984), где мистер Мияги ловит палочками для риса муху.

Мехазилла будет работать примерно так:

Теоретически Super Heavy в полной конфигурации сможет выдавать тягу до 8250 тс — это более чем вдвое превышает текущего рекордсмена в лице знаменитой ракеты NASA Saturn V.

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С огромным нетерпением ждем первого орбитального полета Starship, предварительно запланированного на июль-август 2022 года. SpaceX надеется в дальнейшем создавать следующие пары корабля и ежемесячного ускорителя.