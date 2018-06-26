США впервые с 2012 года вернулись на вершину рейтинга самых быстрых суперкомпьютеров Top500, но Китай продолжает давить количеством

Вчера была опубликована 51-я по счету редакция обновляемого дважды в год списка самых производительных суперкомпьютеров мира Top500, который в этом году празднует свое 25-летие. Это обновление интересно сменой лидера, но не только.

The 51st #TOP500 list has just been released, with a major shakeup at the top. The US claims the world’s most powerful #supercomputer for the first time since November 2012. The systems Summit, Sunway TaihuLight and Sierra take the top 3 spots. https://t.co/VD2RypuUqv pic.twitter.com/teS0obsCwT — TOP500 (@top500supercomp) June 25, 2018

Впервые с ноября 2012 года рейтинг возглавила система из США – это суперкомпьютер Summit, о котором мы уже однажды рассказывали в наших новостях. Его производительность в тесте Linpack – 122,3 PFLOPS (1015 вычислений с плавающей запятой в секунду). Система, произведенная IBM, установлена в Окриджской национальной лаборатории министерства энергетики США. Конфигурация Summit включает 4608 соединенных между собой интерфейсом Mellanox InfiniBand EDR 100 Гбит/с серверов, каждый из которых построен на двух 22-ядерных процессорах IBM Power9 и шести ускорителях NVIDIA Tesla V100.

Китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight с показателем 93 PFLOPS, который с июня 2016 года возглавлял данный рейтинг, в новой редакции опустился на второе место.

На третьем месте находится еще один американский суперкомпьютер Sierra, установленный в Ливерморской национальной лаборатории министерства энергетики США. Его производительность составляет 71,6 PFLOPS. В нем 4320 узлов, каждый из которых построен на двух процессорах IBM Power9 и четырех ускорителя NVIDIA Tesla V100. То есть, его вполне можно назвать младшим братом Summit.

Китайский суперкомпьютер Tianhe-2A, который в предыдущей версии рейтинга занимал второе место, в этом году пережил крупное обновление с заменой ускорителей Xeon Phi на сопроцессоры Matrix-2000, в результате чего его производительность увеличилась с 33,9 PFLOPS до 61,4 PFLOPS. Но модернизации ему особо не помогла, в новой версии рейтинга он занимает четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров японская система ABCI, построенная Fujitsu, с показателем 19,9 PFLOPS. В этом суперкомпьютере используются 20-ядерные процессоры Intel Xeon Gold и ускорителей Nvidia Tesla V100.

Места с 6 по 10 занимают системы Piz Daint (19,6 PFLOPS), Titan (17,6 PFLOPS), Sequoia (17,2 PFLOPS), Trinity (14,1 PFLOPS) и Cori (14,0 PFLOPS) соответственно.

И хотя суперкомпьютеры США занимают верхние места обновленного рейтинга, общее количество американских систем в TOP500 продолжает сокращаться. За последние шесть месяцев число компьютеров из США уменьшилось со 145 до 124, тогда как число китайских суперкомпьютеров увеличилось с 202 до 206. За Китаем и США по количеству систем в списке следуют Япония (36 суперкомпьютеров), Великобритания (22), Германия (21) и Франция (18).

В этот раз США отобрали у Китая не только первое место рейтинга, но и обошли по суммарной производительности: на американские суперкомпьютеры приходится 38,2% производительности всех систем в списке, на китайские — 29,1%. Кстати говоря, суммарная производительность всех систем в списке впервые перевалила за EFLOPS, составив 1,22 EFLOPS. Шесть месяцев назад этот показатель был равен 845 PFLOPS. Суперкомпьютеров, преодолевших отметку 1 PFLOPS, в списке теперь 273, тогда как полгода назад было 181, а порог вхождения в список повысился с 168 PFLOPS до 716 PFLOPS.

Еще одно важное изменение – первое место по количеству произведенных систем Top500 впервые занял производитель не из США. Новым лидером стала китайская компания Lenovo (122 системы, доля 23,8%), а американская HPE опустилась на второе место (79 систем, 15,8%). Третье и четвертое занимают Inspur (68 систем, 13,6%) и Cray (56 систем, 11,2%), а пятое – Sugon (55 систем, 11%). Но если смотреть суммарную производительность, то на первое место выходит IBM, 19 систем которой обеспечивают 19,9% суммарной производительности всех суперкомпьютеров из списка Top500, на второе месте Cray с 16,5%, а Lenovo только на третьем с 12,0%.

Почти все суперкомпьютеры (97,8%) построены на процессорах с числом ядер восемь или более, причем более половины (53,2%) используют процессоры с минимум шестнадцатью ядрами. Большинство систем — 476 — построено на процессорах Intel. Еще 13 используют процессоры IBM Power. Ну и еще есть последний герой на чипах AMD.

Ускорители используются в 110 системах, 96 из них основаны на ускорителях NVIDIA.

Источник: Top500