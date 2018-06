США впервые с 2012 года вернулись на вершину рейтинга самых быстрых суперкомпьютеров Top500, но Китай продолжает давить количеством

Вчера была опубликована 51-я по счету редакция обновляемого дважды в год списка самых производительных суперкомпьютеров мира Top500, который в этом году празднует свое 25-летие. Это обновление интересно сменой лидера, но не только.

The 51st #TOP500 list has just been released, with a major shakeup at the top. The US claims the world’s most powerful #supercomputer for the first time since November 2012. The systems Summit, Sunway TaihuLight and Sierra take the top 3 spots. https://t.co/VD2RypuUqv pic.twitter.com/teS0obsCwT

— TOP500 (@top500supercomp) June 25, 2018