Star Wars: Squadrons, Apex Legends и другие. Пять главных анонсов пресс-конференции EA Play Live 2020

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции многие традиционные отраслевые мероприятия пришлось отменить, а им на смену пришли онлайн пресс-конференции. Такая же судьба постигла и традиционную ежегодную игровую выставку E3. Так что вместо привычного формата анонса новых игр компания Electronic Arts провела онлайн-конференцию EA Play Live 2020.

Это мероприятие прошло в четверг и включало ряд крупных анонсов от различных подразделений компании и заявления о дальнейшем продвижении игр через Steam. Остановимся на наиболее интересных из них.

Apex Legends

В рамках EA Play Live 2020 студия Respawn объявила, что игра Apex Legends появится как для ПК в сервисе Valve Steam, так и для портативной игровой консоли Nintendo Switch. Студия также заявляет, что собирается поддерживать возможность кросс-платформенной игры для всех платформ. Таким образом, игроки, запускающие Apex Legends через клиенты EA Origin или Steam на ПК, смогут играть вместе с пользователями консолей PlayStation 4, Xbox One и Switch.

Также объявлено новое сезонное мероприятие под названием Lost Treasures Collection, которое добавляет новый игровой режим Armed and Dangerous Evolved с ограниченным временем. Сообщается о внедрении переносного инструмента для оживления товарищей по команде и новых возможностях развития способностей игрока.

Steam

Следуя своему стремлению поддерживать как можно больше платформ на ПК, компания Electronic Arts объявила, что помимо Apex Legends она также намерена добавить в Steam игры A Way Out, Dead Space 3, The Sims 4 и Titanfall 2. И это существенное изменение политики компании, которая ранее ограничивала распространение игр лишь собственной платформой Origin.

Rocket Arena

На 14 июля запланирован выход новой многопользовательской игры Rocket Arena. Это шутер в стиле Overwatch с мультипликационной анимацией и набором из 10 персонажей, каждый из которых обладает собственными навыками и умениями. Для каждого персонажа предусмотрены сотни уровней развития.

Игра рассчитана на более молодую аудиторию, потому в ней не будет крови и убийств, а игровой процесс заключается в попытках вытолкнуть соперника с арены. Игра Rocket Arena будет распространяться на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а также на ПК через сервисы дистрибуции Origin и Steam.

Star Wars: Squadrons

После недавнего анонса Star Wars: Squadrons компания Electronic Arts продемонстрировала геймплейный трейлер игры. Эта игра представляет собой многопользовательский космический аркадный экшен от первого лица (одиночная кампания также имеется). Он позволит игрокам принять участие в космических сражениях в роли пилота Империи или Новой Республики. В игре будут доступны известные поклонникам серии космические корабли, такие как X-Wing, A-Wing, Y-Wing, U-Wing, TIE Fighter, TIE Interceptor, TIE Bomber и TIE Reaper.

В новом почти 6-минутном трейлере показано небольшое повествование и космическое сражение в режиме 5-на-5. Игра Star Wars: Squadrons будет выпущена 2 октября для платформ Xbox One, PlayStation 4 и ПК. При этом пользователям PlayStation 4 и ПК будет доступен игровой процесс в виртуальной реальности.

Новая игра серии Skate

В конце онлайн пресс-конференции Electronic Arts достаточно неожиданно рассказала о возрождении серии Skate. Пока что об этом проекте известно очень мало, нет ни ориентировочных сроков её выхода, ни даже анонсирующего трейлера. Директор игры Крис Перри сказал лишь: «Это начало. Эволюция Skate продолжается». Отметим, поклонники серии на протяжении многих лет призывали компанию выпустить Skate 4. Их просьбы были услышаны.

