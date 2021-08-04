«Тенденція крадіжок набула загрозливого масштабу». BikeNow на невизначений термін заборонив паркування велосипедів на Троєщині





Київський сервіс прокату велосипедів BikeNow (стара назва — Nextbike) повідомив про заборону паркування велосипедів по всьому жилмасиву Троєщина, окрім проспекту Романа Шухевича. Обмеження були введені з 3 серпня на невизначений термін.

В BikeNow назвали рішення вимушеним — через масові випадки крадіжок велосипедів сервісу. Нижче наводимо повний текст офіційної заяви адміністрації сервісу з приводу рішення про закриття Троєщини.

«Шановні клієнти, ми хочемо пояснити ситуацію з забороною паркування велосипедів на Троєщині. Ми розуміємо що у цьому жилмасиві мешкає дуже багато наших відданих клієнтів, і чудових небайдужих людей. Про те тенденція крадіжок велосипедів тут набула загрозливого масштабу. Як що у першу половину літа це ще були поодинокі випадки, на які ми намагалися вчасно реагувати, і навіть за допомогою поліції нам вдавалося повертати деякі велосипеди, то останній місяць ситуація швидко розвинулася до жахливої. Навіть часткові обмеження зон парковки не допомогли, велосипеди продовжили зникати. Тож нам дуже боляче було йти на такий крок як повна заборона паркування. Нам дуже прикро за численних наших чудових клієнтів. Про те вищеописана ситуація, котра склалася тут, ставила під загрозу подальше існування нашого сервісу взагалі. Тож це було вкрай неприємне, але вимушене рішення»