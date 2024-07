Tesla призывает не обматывать зарядное устройство Supercharger влажным полотенцем

Tesla просит автовладельцев не употреблять «лайфхак», известный владельцам электромобилей. Они обматывали ручку зарядного кабеля Supercharger влажным полотенцем — якобы это повышает мощность и скорость зарядки.

Идея заключается в том, что полотенце охлаждает ручку — это позволяет избежать ограничения мощности зарядки в жаркие дни (вероятно, ведением в заблуждение датчиков). Один из владельцев Model S говорит, что его автомобиль заряжался с мощностью 60 кВт, а вращение полотенцем позволило повысить скорость до 95 кВт. В Out Of Spec Studios рассказали, что этот хак помог предотвратить тротлинг мощности с 147 кВт до 58 кВт — влажная тряпка комнатной температуры повысила скорость до 119 кВт.

Беспокойство по поводу использования влажных вещей с электричеством бесполезны, поскольку все устройства и розетки для зарядки автомобилей разработаны, чтобы выдерживать дождь. Но у Tesla есть еще одна причина, чтобы не рекомендовать владельцам этот трюк.

Placing a wet cloth on Supercharger cable handles does not increase charging rates and interferes with temperature monitors creating risk of overheating or damage. Please refrain from doing this so our systems can run correctly, and true charging issues can be detected by our…

— Tesla Charging (@TeslaCharging) July 25, 2024