Топ-менеджер Apple TV+ ушел с поста всего спустя 10 дней после запуска онлайн-кинотеатра

1 ноября состоялся запуск онлайн-кинотеатра Apple TV+ с оригинальными шоу и сериалами. Пока что в сервисе не так уж и много контента. И хотя компания активно работает над наполнением сервиса новыми сериалами и программами, судя по всему, в этой сфере не всё идёт гладко. Как стало известно, топ-менеджер Apple TV+ Ким Розенфельд, отвечавший на наполнение сервиса контентом, покинул компанию менее чем через 2 недели после фактического запуска проекта.

Ким Розенфельд был одним из первых топ-менеджеров, которых наняли руководители Apple TV+ Зак Ван Амбург и Джейми Эрлихт на начальном этапе формирования команды. До Apple он длительное время занимал руководящие должности в Sony TV (там же работали Зак Ван Амбург и Джейми Эрлихт). Уже в Apple TV+ Ким Розенфельд отвечал за создание существующих фильмов и сериалов со сценарием, документальных материалов, а также шоу без определённого подготовленного сценария.

Пока нет информации о том, почему Ким Розенфельд покинул свой пост в Apple. Однако существует мнение, что расставание было дружественным. Также можно предположить, что причиной ухода стали не самые лестные отзывы критиков о первых четырёх сериалах, доступных в Apple TV+: The Morning Show, See, Dickinson и For All Mankind. Так, некоторые критики называют See и For All Mankind в лучшем случае средними сериалами, но в конечном итоге, легко забывающимися. Dickinson привлёк внимание критиков благодаря своей беззаботности и необычному повествованию. А вот широко разрекламированный и самый дорогой сериал The Morning Show в лучшем случае обескуражил, а в целом вызвал недовольство многих критиков.

Таким образом, можно предположить, что неоднозначная реакция критиков на пилотные сериалы Apple TV+ и стала основной причиной ухода Кима Розенфельда из сервиса, так как подбор контента был его прямой сферой ответственности.

Однако отзывы зрителей не всегда совпадают с рецензиями критиков. Например, раскритикованный сериал The Morning Show демонстрирует высокие рейтинги среди зрителей, его одобрение зрителями находится на уровне 92%, а у научно-фантастического сериала See этот показатель составляет 88%.

«Зрители – не критики», — заявил аналитик Эрик Хаггстрем из eMarketer ранее в этом месяце. — «Люди будут смотреть эти сериалы, независимо от того, что говорят критики. Продолжат ли они смотреть их через месяц, зависит от качества».

Источник: The Verge