Трансляція Samsung Galaxy Unpacked — чекаємо гнучкі смартфони Z Fold3 та Z Flip3, годинники Watch4 та бездротові навушники Buds2 [Початок о 17:00]





Samsung сьогодні проводить чергову масштабну презентацію Galaxy Unpacked, яка присвячена анонсу нових пристроїв Galaxy. За традицією київський офіс Samsung проведе окремий стрім українською мовою — початок о 17:00 за київським часом, а всі охочі можуть стежити за анонсами в реальному часі (вікно трансляції на YouTube нижче).

Трансляція Samsung Galaxy Unpacked

Численні інсайди не лишили ніякої інтриги. Центральне місце у сьогоднішньому шоу відведено новим гнучким смартфонам Samsung — смартфону-планшету Galaxy Z Fold3 та компактній «жабці» Galaxy Z Flip3. Їх прем’єру супроводить лінійка розумних годинників Galaxy Watch4 на новій платформі One UI Watch і бездротові навушники Galaxy Buds2.

Звичайно ми розповімо самі цікаві подробиці про новинки Samsung в окремих публікаціях після закінчення презентації.