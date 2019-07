Twitter принудительно переведет пользователей на новый дизайн сайта без возможности вернуться к старому интерфейсу

Twitter начал новую рабочую неделю с запуска обновленного интерфейса сайта соцсети. Обновление распространяется поэтапно во всех регионах мира и в ближайшие несколько дней все будут добровольно-принудительно переведены на новый интерфейс без возможности вернуться к старому дизайну, сообщает издание Mashable.

Напомним, Twitter начал тестировать редизайн еще в сентябре 2018 года, а в январе 2019 года сделал новый интерфейс доступным для ограниченного числа пользователей. При этом сохранялась возможность переключаться между новой и старой версией сайта.

Woah, what’s this? A shiny new https://t.co/q4wnE46fGs for desktop? Yup. IT’S HERE. pic.twitter.com/8y4TMzqBGa

— Twitter (@Twitter) July 15, 2019