Twitter принудительно переведет пользователей на новый дизайн сайта без возможности вернуться к старому интерфейсу

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Twitter начал новую рабочую неделю с запуска обновленного интерфейса сайта соцсети. Обновление распространяется поэтапно во всех регионах мира и в ближайшие несколько дней все будут добровольно-принудительно переведены на новый интерфейс без возможности вернуться к старому дизайну, сообщает издание Mashable.

Напомним, Twitter начал тестировать редизайн еще в сентябре 2018 года, а в январе 2019 года сделал новый интерфейс доступным для ограниченного числа пользователей. При этом сохранялась возможность переключаться между новой и старой версией сайта.

В Twitter отмечают, что с новым дизайном сайт выглядит и ощущается практически в точности так же, как мобильное приложение, что должно принести только положительный опыт. Кроме того, разработчики внесли несколько визуальных и функциональных изменений в интерфейс, чтобы они могли проводить время в соцсети продуктивнее.

Пожалуй, самым большим визуальным изменением стало строки поиска в левую часть экрана, где теперь располагаются закладки, профиль пользователя и новая вкладка «Интересное» с рекомендациями и персонализированными трендами. Раздел с личными сообщениями также получили отдельную вкладку.

Еще одно крупное новшество — кнопка переключения между хронологической и алгоритмической лентами.

Кроме того, разработчики добавили возможность быстро переключаться между несколькими учетными записями без необходимости выхода. Особенно полезной данная возможность будет для SMM-менеджеров, которые постоянно работают с несколькими аккаунтами одновременно.

Наконец, появилось больше возможностей персонализации интерфейса — новые темы, шрифты и два варианта ночного режима.

Как это обычно бывает — новому дизайну, а точнее принудительному переводу на новую версию сайта, обрадовались далеко не все. В ответах к твиту о запуске нового дизайна возмущенные таким ходом пользователи соцсети не стесняются высказывать свое недовольство по этому поводу.

Источник: Mashableи The Verge