Twitter X размещает скрытую неотмеченную рекламу в каналах пользователей

В последние дни поступали многочисленные сообщения о том, что в хронологии сообщений пользователей социальной сети X, ранее известной как Twitter, появились скрытые рекламные посты, которые никак не отмечены.

Пользователи обнаружили многочисленные объявления, не имеющие обычной метки Ad, которая идентифицирует публикацию как оплаченную рекламу, а не «родную» публикацию владельца аккаунта. Очевидно, что эти сообщения являются рекламой – если нажать на три точки, видно, что это рекламный пост.

WOW. It looks like X is no longer marking all paid posts as “ads.” A follower sent me this screenshot, saying that they viewed this unmarked ad from @realsaltlake a “couple of times” on the Following tab. pic.twitter.com/heBTQokU4O — Nandini Jammi (@nandoodles) September 6, 2023

Нандини Джамми, соучредительница мониторинговой группы Check My Ads, показала образцы таких сообщений в ее аккаунте Twitter X, появившихся за последние несколько дней. Некоммерческая группа отслеживает проблему и поощряет пользователей X сообщать о любых примерах, которые они найдут.

We’ve gotten some great examples from you all of Twitter ads that aren’t marked as ads. Keep those screenshots coming to [email protected], along with how you’re using Twitter (iOS/Android app or web). pic.twitter.com/wIXsiLzCj0 — Check My Ads (@CheckMyAdsHQ) September 8, 2023

Кроме того, что реклама без меток раздражает пользователей, которые могут ошибочно считать, что платформа показывает публикации из учетных записей, это также может вызвать дополнительные проблемы X с FTC.

«FTC должна начать расследование использования компанией X скрытой рекламы, и выяснить, участвует ли X в обманной бизнес-тактике. Следует потребовать от X удаления каких-либо данных, которые он или его рекламные партнеры собрали у своих пользователей, в дополнение к наложению штрафов и другим санкциям. Разве Илон Маск не знает, что X никогда не сможет эффективно поддерживаться рекламой, учитывая среду, которую он решил в Twitter? Попытка замаскировать рекламу под контент говорит о финансовом отчаянии – не лучший способ донести до рекламодателей, что сайт «безопасен для бренда», — говорит Джеффри Честер, исполнительный директор Центра цифровой демократии, организации по цифровым правам, защите потребителей и конфиденциальности.

Непонятно, стали ли немаркированные объявления результатом ошибки или преднамеренного изменения. Сеть X никак не прокомментировала это.

Источники: TechCrunch, Engadget