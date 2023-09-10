Новости IT-бизнес 10.09.2023 в 20:14

Twitter X размещает скрытую неотмеченную рекламу в каналах пользователей

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

В последние дни поступали многочисленные сообщения о том, что в хронологии сообщений пользователей социальной сети X, ранее известной как Twitter, появились скрытые рекламные посты, которые никак не отмечены.

Пользователи обнаружили многочисленные объявления, не имеющие обычной метки Ad, которая идентифицирует публикацию как оплаченную рекламу, а не «родную» публикацию владельца аккаунта. Очевидно, что эти сообщения являются рекламой – если нажать на три точки, видно, что это рекламный пост.

Нандини Джамми, соучредительница мониторинговой группы Check My Ads, показала образцы таких сообщений в ее аккаунте Twitter X, появившихся за последние несколько дней. Некоммерческая группа отслеживает проблему и поощряет пользователей X сообщать о любых примерах, которые они найдут.

Кроме того, что реклама без меток раздражает пользователей, которые могут ошибочно считать, что платформа показывает публикации из учетных записей, это также может вызвать дополнительные проблемы X с FTC.

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Twitter X размещает скрытую неотмеченную рекламу в каналах пользователей
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«FTC должна начать расследование использования компанией X скрытой рекламы, и выяснить, участвует ли X в обманной бизнес-тактике. Следует потребовать от X удаления каких-либо данных, которые он или его рекламные партнеры собрали у своих пользователей, в дополнение к наложению штрафов и другим санкциям. Разве Илон Маск не знает, что X никогда не сможет эффективно поддерживаться рекламой, учитывая среду, которую он решил в Twitter? Попытка замаскировать рекламу под контент говорит о финансовом отчаянии – не лучший способ донести до рекламодателей, что сайт «безопасен для бренда», — говорит Джеффри Честер, исполнительный директор Центра цифровой демократии, организации по цифровым правам, защите потребителей и конфиденциальности.

Непонятно, стали ли немаркированные объявления результатом ошибки или преднамеренного изменения. Сеть X никак не прокомментировала это.

X (Twitter) тестирует публикацию новостей без заголовков ─ только изображение и ссылка

Источники: TechCrunch, Engadget

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