Twitter X размещает скрытую неотмеченную рекламу в каналах пользователей

В последние дни поступали многочисленные сообщения о том, что в хронологии сообщений пользователей социальной сети X, ранее известной как Twitter, появились скрытые рекламные посты, которые никак не отмечены.

Пользователи обнаружили многочисленные объявления, не имеющие обычной метки Ad, которая идентифицирует публикацию как оплаченную рекламу, а не «родную» публикацию владельца аккаунта. Очевидно, что эти сообщения являются рекламой – если нажать на три точки, видно, что это рекламный пост.

WOW. It looks like X is no longer marking all paid posts as “ads.”

A follower sent me this screenshot, saying that they viewed this unmarked ad from @realsaltlake a “couple of times” on the Following tab. pic.twitter.com/heBTQokU4O

— Nandini Jammi (@nandoodles) September 6, 2023