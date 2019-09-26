Uber Shuttle запустил в Киеве шестой по счету маршрут «Борщаговка — Центр»

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Сервис Uber запустил в Киеве новый маршрут UberShuttle с Южной Борщаговки в центр города, тем самым подключив к своей маршрутной сети еще один крупный район столицы без метро. Маршрут стал шестым по счету после рейсов Троещина — Печерск, Виноградарь — Шевченковский, Дарница — Лыбедская и Соломенка — Бессарабка и Оболонь — Подол.

Микроавтобусы сервиса будут курсировать по маршруту каждые 15 минут начиная с 07:00 и заканчивая в 21:00. С конечной остановки на ул. Булгакова маршрут отправится на проспект Леся Курбаса, затем на Отрадный и Севастопольскую площадь, проедет по Жилянской и завершится после пл. Льва Толстого на Эспланадной.

Полностью маршруты P2A/P2B «Южная Борщаговка — Эспланадная» выглядят следующим образом:

Стоимость поездки с зависит от расстояния, за поездку до 8 км придется заплатить 15 грн, от 8 до 12 км — 20 грн, от 12 до 16 км — 25 грн и свыше 16 км — 30 грн.

Напомним, что Uber Shuttle — это последнее дополнение к приложению Uber в Киеве, наряду с электрическим сервисом Uber Green, доступным uberX, комфорт-классом UberSELECT, премиум-классом UberBLACK, вместительным uberVAN и сервисом доставки еды UberEats.

Источник: Uber