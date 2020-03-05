Uber запустил в Украине функцию подтверждения поездки с помощью PIN-кода, обновленный дизайн статуса поездки и встроенный перевод чата





Компания Uber представила новые функции для безопасности и удобства пользователей в Украине, включая PIN-код подтверждения поездки, новый дизайн отслеживания статуса поездки и обновленные перевод общения между пользователем и водителем.

Теперь украинские пользователи Uber будут иметь возможность получить уникальный четырехзначный PIN-код, который смогут озвучить своему водителю перед началом поездки. Этот дополнительный уровень проверки поможет пользователю убедиться, что он сел в правильную машину, а водителю, что он забирает своего пассажира.

Для того, чтобы использовать эту опцию, пользователям необходимо включить функцию подтверждения поездки через PIN-код в своем приложении. Для этого в настройках необходимо выбрать пункт «Проверьте детали поездки» и активировать функцию «Использовать PIN-код для подтверждения поездок», а затем выбрать использование данной функции при каждой поездке или только во время вечерних поездок (21:00 — 6 утра).

После включения новой функции безопасности пользователи будут получать четырехзначный PIN-код в своем приложении, пока водитель находится в пути. По прибытию водителя к месту посадки, пользователи смогут озвучить полученный PIN-код водителю, прежде чем сесть в автомобиль. Водитель, в свою очередь, получит запрос на введение PIN-кода пассажира в своем приложении. Поездка сможет начаться только после того, как водитель введет правильный PIN-код, а пассажир получит уведомление, о том, что PIN-код введен верно. Активация данной функции является опциональной и может быть включена или выключена в соответствии с предпочтениями пользователя.

Обновленный дизайн дает возможность более внимательно отслеживать статус поездки благодаря всплывающим активным уведомлениям с информацией о предстоящей поездке: оставшееся время до прибытия водителя, точка посадки и в каком направлении к ней следует направляться. Таким образом, пользователям будет удобнее следить за статусом своей поездки и передвижением водителя на карте в приложении Uber.

Кроме того, текст в приложении становится более удобным для визуального восприятия, по мере прибытия водителя к месту посадки, а сведения о поездке (имя водителя, номерной знак, модель автомобиля) отображаются более заметно в приложении. Все функции безопасности, ранее представлены в приложении, остаются доступными в обновленной версии.

В приложении теперь также доступна функция перевода, с помощью которой пользователям и водителям будет легче общаться друг с другом. Эта новая функция будет особенно полезной для иностранных пользователей или водителей, а также при использовании приложения Uber за рубежом.

Изначально, текст сообщения, отправленного водителем, отображается у пользователя на том же языке, на котором был отправлен. Например, отправленное водителем сообщение на украинском языке отображается у пользователя также на украинском языке и наоборот, независимо от того, является ли этот язык предпочтительным для пользователя (водителя). Новая функция перевода дает возможность пользователю (или водителю) мгновенно перевести сообщение на предпочитаемый язык. Приложение поддерживает более 100 языков для перевода. Перевод доступен для предварительно установленных сообщений и для каждого написанного сообщения между пользователем и водителем.

Напомним, что недавно Uber запустил в Киеве отдельное приложение для сервиса Uber Shuttle. А в рейтингах пользователей Украина заняла четвертое место в мире.

Источник: Uber