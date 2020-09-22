Український Netflix. «Так Треба Продакшн» та Postmodern Postproduction стали першими партнерами онлайн-кінотеатру в Україні





Нещодавні чутки про повноцінну українську локалізацію Netflix отримали більш переконливі докази. Як стало відомо, українські студії озвучення «Так Треба Продакшн» та Postmodern Postproduction увійшли до партнерської програми Netflix Post Partner Program, отримавши найвищий партнерський статус — Gold. До цього часу Netflix не співпрацював з жодною українською студією. На появу вищезгаданих студій серед партнерів Netflix звернув увагу веб-ресурс PlayUA.

«Так Треба Продакшн» та Postmodern Postproduction займатимуться дублюванням, транскрибуванням та контролем якості фірмової продукції Netflix українською мовою. Ці студії дубляжу, на думку керівництва Netflix, відповідають технічним стандартам, стандартам безпеки та навіть вимогам щодо охорони здоров’я та обслуговування клієнтів. Саме про це свідчить проходження сертифікації та включення до партнерської програми.

На жаль, поки ніяких подробиць щодо фільмів та шоу, для яких Netflix планує замовити переклад на українську, немає. Проте будемо сподіватися, що надалі перелік і далі буде розширюватись українськими студіями, а для україномовних глядачів Netflix в майбутньому з’явиться солідна бібліотека фільмів і серіалів з українським озвученням та дубляжем, а не лише субтитрами, як зараз.

Раніше інсайдери вказували на можливу появу українського інтерфейсу Netflix та перехід сервісу на оплату в гривнях у 2021-му. Проте ця інформація ще потребує офіційного підтверждення.

Загальна кількість користувачів онлайн-кінотеатру Netflix за підсумками другого кварталу досягла 193 мільйонів. За даними дослідження IHS Markit від 2017 року, стрімінговим сервісом Netflix в Україні користуються 2% домогосподарств, у яких є широкосмуговий доступ до інтернету. І хоча дані дещо застарілі, маловірогідно, що з того часу ситуація кардинально змінилась. Повноцінна локалізація з конвертацію оплати за підписку у національну валюту і збільшення частки україномовного контенту цілком можуть змінити ситуації, забезпечивши стрімкий ріст популярності сервісу в Україні.

Залишається додати, що солов’їною незабаром з високою ймовірністю заговорить і голосовий асистент Siri.