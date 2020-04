В Epic Games Store бесплатно раздают игры Close To The Sun и Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (от украинской студии)

К очередному уикэнду магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр, которые в другое время распространяются на платной основе. На этой неделе пользователи сервиса могут получить проекты Close To The Sun и Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.

Close To The Sun – это интерактивная история в жанре хоррор, события которой происходят на гигантском корабле «Гелиос». Корабль был разработан самим Николя Теслой и приютил множество учёных, предоставив им место для проведения экспериментов. Но приехав по приглашению сестры, главная героиня – журналистка Роуз Арчер – находит почти пустое судно, закрытое на карантин, и множество трупов. Теперь Роуз предстоит заняться расследованием, собирая воедино кусочки произошедшей здесь истории, и попутно убегая от таинственных врагов. В процессе игры предстоит собирать редкие документы, общаться по радио с сестрой и несколькими другими выжившими людьми.

Игра Close To The Sun доступна временно бесплатно в магазине Epic Games Store по следующему адресу или в официальном клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из наших предыдущих материалов.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – это квест, разработанный украинской студией Frogwares. Игра стала седьмой основной частью в серии «Приключения Шерлока Холмса» о знаменитом лондонском сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне. В роли Шерлока Холмса (хотя в некоторых эпизодах управление передаётся другим персонажам) игроку предстоит раскрыть шесть различных преступлений. При этом нужно осматривать места преступлений, искать улики, опрашивать свидетелей, сопоставлять факты и выстраивать логические цепочки. На основе своего расследования игрок может предъявлять обвинение различным персонажам. Если игрок ошибся, то могут осудить невиновного. Некоторые из преступлений, которые предстоит раскрывать в игре, являются прямыми адаптациями оригинальных произведений о Шерлоке Холмсе сэра Артура Конан Дойла.

Бесплатно получить игру Sherlock Holmes: Crimes and Punishments можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store по следующему адресу или в официальном клиенте сервиса. Обзор этой игры ранее публиковался на страницах нашего ресурса и доступен по следующему адресу.

Бесплатная раздача игр Close To The Sun и Sherlock Holmes: Crimes and Punishments продлится до 16 апреля.