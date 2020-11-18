В Google Fit и Wear OS добавили ряд новых возможностей, включая единый хаб для показателей активности и сна





В рамках масштабного улучшения сервисов компания Google представила обновления для фитнес-системы Google Fit и операционной системы для умных часов Wear OS. В частности, в мобильном приложении Google Fit для Android и iOS появился единый детализированный хаб для основных фитнес-показателей пользователя.

Здесь можно уточнить прогресс достижения дневных и недельных норм показателей Heart Points и Steps, увидеть последние тренировки, а также текущие показатели и тренды изменения пульса, веса, давления и т.д. Если человек использует аксессуары или приложения, способные отслеживать показатели сна (к примеру, умные часы Fossil Gen 5E, кольцо Oura Ring, мат Withings или же приложения Sleep As Android или Sleep Cycle), то в этом хабе можно будет увидеть ночную активность, зоны сна и другие полезные данные.

В разделе Google Fit Workouts Tile умных часов под управлением Wear OS появились ссылки на самые популярные тренировки, а также переработанный экран отслеживания текущих показателей во время тренировки. После любой активности на улице, включая пробежку или велопрогулку, в системе Google Fit на Android и iOS можно будет увидеть пройденный маршрут с отметками километров и темпом. Здесь же можно быстро поделиться тренировкой (статистика, маршрут, фото) с друзьми и близкими, которых вы хотите мотивировать заниматься спортом — сделать это можно ссылкой в мессенджер или с помощью поста в социальную сеть.

Также разработчики Wear OS обновили приложеие для дыхательных упражнений (Breathe Tile) и прогноза погоды (Weather Forecast), сделав информацию о текущей погоде более различимой и удобной для просмотра даже во время активной тренировки.

Напомним, что в начале текущего года в Google Fit вернули подсчет шагов в качестве основного показателя активности, хотя два года назад их заменили «Минутами движения».

Источник: Google