В первый пассажирский полет New Shepard с Джеффом Безосом вместо таинственного победителя аукциона отправится 18-летний юноша

20 июля Blue Origin намерена осуществить свой первый суборбитальный обзорный полет для космических туристов на корабле New Shepard. И вот сейчас компания объявила имя первого коммерческого пассажира — четвертое место в капсуле займет 18-летний Оливер Дэмен.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353

— Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021