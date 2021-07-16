В первый пассажирский полет New Shepard с Джеффом Безосом вместо таинственного победителя аукциона отправится 18-летний юноша

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20 июля Blue Origin намерена осуществить свой первый суборбитальный обзорный полет для космических туристов на корабле New Shepard. И вот сейчас компания объявила имя первого коммерческого пассажира — четвертое место в капсуле займет 18-летний Оливер Дэмен.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353 — Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021

Оливер Дэмен — сын нидерландского миллиардера и владельца инвестиционной компании Somerset Capital Partners. В прошлом году юноша окончил школу и уже успел получить лицензию пилота. В сентябре он начнет свое обучение в Утрехтском университете на факультете физики и управления инновациями. Оливер заменит таинственного благодетеля, заплатившего за первый билет на аукционе 28 миллионов долларов. Этот человек, чье имя по-прежнему не раскрывается, «решил лететь в следующей миссии New Shepard из-за конфликтов в расписании».

De 18-jarige Oliver Daemen uit Tilburg wordt de jongste astronaut ooit en de vierde Nederlander in de ruimte. Hij gaat mee met de ruimtereis van #BlueOrigin van #JeffBezos. Oliver is onderweg naar Texas, waar de lancering dinsdag plaatsvindt.https://t.co/hMsJWorRQK pic.twitter.com/5Xl3mqSAJt — Bright (@Bright) July 15, 2021

Если все пойдет по плану, то Оливер Дэмен станет самым молодым человеком, отправившимся в космос. Сейчас этот рекорд принадлежит Герману Титову — второму советскому космонавту и дублеру Юрия Гагарина — который в 1961 году совершил свой первый космический полет в возрасте 25 лет.

В Blue Origin отказались раскрыть во сколько Оливеру Дэмену обошелся билет на первый пассажирский полет New Shepard.

Остальными тремя членами экипажа станут глава Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк и 82-летняя летчица и инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк. Последняя может стать самым пожилым человеком, отправившимся в космос.

Накануне американский регулятор FAA выдал Blue Origin лицензию на запуск пассажиров с космодрома компании в Техасе. Он по-прежнему запланирован на 20 июля — в 52-ю годовщину со дня посадки американских астронавтов Нила Армстонга и Эдвина Олдрина на Луну.