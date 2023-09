WhatsApp тестирует кроссплатформенные сообщения. Благодарить надо новое законодательство ЕС

В одной из бета-версий (2.23.19.8) приложения WhatsApp для Android нашли экран, который называется Third-party chats (сторонние чаты, или чаты третьей стороны).

Пока что экран не функциональный, сообщает WABetaInfo. Но сам факт его появления может говорить о первом шаге для внедрения кроссплатформенных сообщений с другими приложениями.

Бета вышла через несколько дней, после того, как Европейская Комиссия предоставила статус WhatsApp и Meta статуса gatekeeper, в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках (DMA), согласно которому до марта 2024 года коммуникационное программное обеспечение, такое как WhatsApp, должно взаимодействовать со сторонними приложениями для обмена сообщениями.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.19.8: what's new?

WhatsApp is working on complying with new EU regulations by developing support for chat interoperability, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/XI6zMoOD5P pic.twitter.com/Jpd9Leh2Ki

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2023