Новости Софт 11.09.2023 в 16:13

WhatsApp тестирует кроссплатформенные сообщения. Благодарить надо новое законодательство ЕС

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Юрій Орос

Автор новин

В одной из бета-версий (2.23.19.8) приложения WhatsApp для Android нашли экран, который называется Third-party chats (сторонние чаты, или чаты третьей стороны).

Пока что экран не функциональный, сообщает WABetaInfo. Но сам факт его появления может говорить о первом шаге для внедрения кроссплатформенных сообщений с другими приложениями.

Бета вышла через несколько дней, после того, как Европейская Комиссия предоставила статус WhatsApp и Meta статуса gatekeeper, в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках (DMA), согласно которому до марта 2024 года коммуникационное программное обеспечение, такое как WhatsApp, должно взаимодействовать со сторонними приложениями для обмена сообщениями.

Цель DMA — не допустить крупным проектам манипулировать с помощью своего размера, «навязывать несправедливые условия» и «обеспечить открытость важных цифровых услуг».

Apple и Microsoft настаивают, что iMessage и Bing не заслуживают статуса gatekeeper в ЕС, так как недостаточно популярны

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