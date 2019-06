Xiaomi пояснила, как работает её камера под дисплеем смартфона

Недавно стало известно, что компании Oppo и Xiaomi активно работают над возможностью размещения фронтальной камеры под дисплеем смартфона. Это позволит создавать полноэкранные устройства без выдвижных модулей камеры и без вырезов в дисплее. А теперь старший вице-президент Xiaomi Ван Сян опубликовал серию слайдов, в которых рассказывается о том, как эта функция работает на самом деле.

Для реализации этой функции камера, как обычно, встроена в верхнюю часть устройства. Но вместо выреза или отверстия в дисплее используется другой подход. Камера покрывается «специальным стеклом с низким коэффициентом отражения и высоким коэффициентом пропускания». По данным Xiaomi, такое решение позволяет дисплею становиться прозрачным в тех случаях, когда нужно сделать фотографию или записать видео, при этом прозрачный дисплей также выполняет роль объектива камеры.

Xiaomi’s Under-Display Camera Technology could be the ultimate solution for a Full Screen Display coexisting with a front camera! RT if you love it. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/8e7EdEBn8J

— Wang Xiang (@XiangW_) 3 июня 2019 г.