Xiaomi пояснила, как работает её камера под дисплеем смартфона





Недавно стало известно, что компании Oppo и Xiaomi активно работают над возможностью размещения фронтальной камеры под дисплеем смартфона. Это позволит создавать полноэкранные устройства без выдвижных модулей камеры и без вырезов в дисплее. А теперь старший вице-президент Xiaomi Ван Сян опубликовал серию слайдов, в которых рассказывается о том, как эта функция работает на самом деле.

Для реализации этой функции камера, как обычно, встроена в верхнюю часть устройства. Но вместо выреза или отверстия в дисплее используется другой подход. Камера покрывается «специальным стеклом с низким коэффициентом отражения и высоким коэффициентом пропускания». По данным Xiaomi, такое решение позволяет дисплею становиться прозрачным в тех случаях, когда нужно сделать фотографию или записать видео, при этом прозрачный дисплей также выполняет роль объектива камеры.

Xiaomi’s Under-Display Camera Technology could be the ultimate solution for a Full Screen Display coexisting with a front camera! RT if you love it. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/8e7EdEBn8J — Wang Xiang (@XiangW_) 3 июня 2019 г.

Компания добавляет, что такой подход не требует, чтобы камера (и вырез для неё) была как можно меньше. Благодаря использованию прозрачной системы можно оснастить смартфон камерой с большим сенсором, что позволит повысить качество съёмки по сравнению с существующими решениями с вырезом. Кроме того, отсутствие механических элементов, присущих выдвижным модулям, снижает риск поломки.

В Xiaomi пока не уточняют, когда на рынок поступят первые смартфоны на базе данной технологии. Пока что речь идёт лишь о том, что компания «в настоящее время изучает эту возможность».

Источник: The Verge