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Xiaomi пояснила, как работает её камера под дисплеем смартфона

Xiaomi пояснила, как работает её камера под дисплеем смартфона

Xiaomi пояснила, как работает её камера под дисплеем смартфона


Недавно стало известно, что компании Oppo и Xiaomi активно работают над возможностью размещения фронтальной камеры под дисплеем смартфона. Это позволит создавать полноэкранные устройства без выдвижных модулей камеры и без вырезов в дисплее. А теперь старший вице-президент Xiaomi Ван Сян опубликовал серию слайдов, в которых рассказывается о том, как эта функция работает на самом деле.

Для реализации этой функции камера, как обычно, встроена в верхнюю часть устройства. Но вместо выреза или отверстия в дисплее используется другой подход. Камера покрывается «специальным стеклом с низким коэффициентом отражения и высоким коэффициентом пропускания». По данным Xiaomi, такое решение позволяет дисплею становиться прозрачным в тех случаях, когда нужно сделать фотографию или записать видео, при этом прозрачный дисплей также выполняет роль объектива камеры.

Компания добавляет, что такой подход не требует, чтобы камера (и вырез для неё) была как можно меньше. Благодаря использованию прозрачной системы можно оснастить смартфон камерой с большим сенсором, что позволит повысить качество съёмки по сравнению с существующими решениями с вырезом. Кроме того, отсутствие механических элементов, присущих выдвижным модулям, снижает риск поломки.

В Xiaomi пока не уточняют, когда на рынок поступят первые смартфоны на базе данной технологии. Пока что речь идёт лишь о том, что компания «в настоящее время изучает эту возможность».

Источник: The Verge

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