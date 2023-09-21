Новости Софт 21.09.2023 в 15:08

ИИ-помощник кодинга Copilot Chat стал доступен для всех пользователей GitHub за $10 в месяц

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Юрій Орос

Автор новин

Три месяца назад GitHub запустил Copilot Chat, ориентированный на программирование чат-бот, похожий на ChatGPT, и сделал его доступным для организаций с подпиской на Copilot for Business. Сегодня сделали доступной бета-версию Copilot Chat для всех текущих подписчиков GitHub Copilot for Individual в Visual Studio и VS Code. Copilot для индивидуальных пользователей стоит 10 долларов в месяц, а Copilot Chat является бесплатным дополнением к действующей подписке.

Copilot Chat находится в боковой панели IDE, и разработчики могут использовать его для сложных разговоров о программировании в целом, но можно задавать вопросы о коде, над которым сейчас идет работа. Именно этот контекст, по мнению GitHub, делает Copilot более полезным инструментом, чем чат-ассистент общего назначения, передает TechCrunch.

ИИ-помощник кодинга Copilot Chat стал доступен для всех пользователей GitHub за $10 в месяц

GitHub отмечает, что наиболее распространенное использование Copilot Chat — это рекомендации в режиме реального времени, чтобы предложить лучшие практики, советы и адаптированные к коду решения, помощь с анализом кода и исправление проблем безопасности — и все это без необходимости отключаться от IDE (среда разработки).

GitHub также стремится сделать «естественный язык новым универсальным языком программирования», который демократизирует разработку программного обеспечения.

GitHub Copilot X — чатбот на базі GPT-4, який відловить помилки у коді та допоможе з документацією

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iwinesmoker

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