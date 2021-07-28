З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін — 1,68 грн за кВт⋅год





Кабінет міністрів України продовжить дію поточного тарифу на електроенергію для населення, який становить 1,68 грн за кВт⋅год, ще на місяць — до 1 вересня. Відповідне рішення уряд затвердив на засіданні 28 липня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

З 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кВт⋅год та ввів єдину ринкову ціну — 1 гривні 68 копійок за кВт⋅год. Спочатку її затвердили до 31 березня 2021 року, у квітні Уряд продовжив дію єдиної фіксованої ціни на електроенергію для населення до 30 червня 2021 року, а потім ще раз — до 31 липня. Новим рішенням поточна ціна зберігається ще на один місяць, тобто до 1 вересня.

Минулого місяця в Міненерго обговорювали введення диференційованих тарифів на електроенергію для населення, обіцявши знижку для споживачів до 100 кВт⋅год на місяць і «перегляд для всіх інших». Очікувалось, що нові тарифи введуть з 1 липня, але цього не сталось. Схоже від диференційованих тарифів уряд вирішив відмовитись. У всякому разі, поки що. Прем’єр-міністр повідомив, що уряд разом з усіма зацікавленими сторонами продовжує працювати над тим, аби збалансувати ринок електроенергії.