Закон №2695 прийнято: МВС буде жорсткіше карати за порушення ПДР — штраф за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год — 1700 грн (зараз 510 грн), залишення місця ДТП — 3400 грн (зараз 255 грн), п’яна їзда — від 17000 грн до конфіскації авто





Сьогодні вранці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про новий законопроект, яким пропонується жорсткіше карати водіїв за порушення ПДР, а вже у другій половині дня Закон №2695 приняли у другому читанні та в цілому.

«Минулого року на дорогах України загинуло 3550 осіб. Ці люди стали жертвами тих, хто порушив правила безпеки дорожнього руху — як правило, це перевищення швидкості, порушення правил обгону, виїзд на зустрічну смугу, керування в стані алкогольного сп’яніння», — зазначив заступник міністра.

За даними МВС, за минулий рік патрульна поліція зупинила 129 тис. водіїв, які керували автомобілем у нетверезому стані, тобто по 300 осіб за день.

«Це тільки ті, кого ми встигли зупинити. А скільки мільйонів разів українці сідали за кермо в нетверезому стані? Десятки мільйонів. Штраф 10 200 грн, повторний — 20 400, але це не зупиняє цих людей. Минулого року 9,5 тис. водіїв сіли повторно за кермо в стані сп’яніння і були спіймані, а 7 тис. — втретє. У нас є унікуми, затримані по 9 разів у стані алкогольного сп’яніння», — сказав Антон Геращенко.

Саме тому в МВС вважають за необхідне посилити відповідальність та закликають депутатів ВРУ підтримати новий законопроект №2695.

«Цей законопроєкт за повторність вводить адміністративний арешт днів на 10, вводиться конфіскація авто у тих, хто втретє за рік сів за кермо п’яний. Ці люди реально вбивці. Підхід обгрунтований. У багатьох країнах дають рік-два в’язниці тим особам, які двічі-тричі за рік притягуються за керування в нетверезому стані. Далі. Зараз штраф за перевищення швидкості 255 грн, це просто смішно, ми пропонуємо підвищити до 1400 грн. І в цьому законі багато нововведень, які не дають можливості водіям порушувати, тому що їм буде просто страшно. Але ви думаєте, багато депутатів хочуть голосувати? Ні, тому що у них є багато друзів, які люблять кататися п’яними, є і деякі депутати такі», — зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, що з з учорашнього дня в Києві почала працювати фіксація порушень ПДР на смузі для руху громадського транспорту, а подальша розбудова системи відеофіксації порушеннь ПДР планується за трьома напрямками: встановлення ще більшої кількості камер (до 1,5 тисяч в цілому), виведення на дороги скритих патрулів «Фантом» (до 100 штук), а також використання патрульними ручних систем TruCam.

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Сьогодні, 16 лютого, Верховна Рада прийняла (без деяких поправок, тобто фінальна версія вимагає додаткового аналізу) у в другому читанні і в цілому проект закону №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі порушення у сфері безпеки дорожнього руху» (За — 325, Проти — 3, Утрималось — 19, Не голосувало — 26). Зараз він готується на підпис президента, після чого набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування в «Урядовому кур’єрі».

МВС України зазначило, що новий законопроект передбачає посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, законодавчо закріплює можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення, а також передбачає можливість зупинки транспортного засобу поліцейським з метою проведення огляду водіїв з використанням спеціальних технічних засобів для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі порушення у сфері безпеки дорожнього руху» сприятиме запобіганню вчиненню правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і, як наслідок, призведе до зменшення кількості ДТП, особливо ДТП, учинених особами, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння або в стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

Також проект закону передбачає збільшення штрафів за низку адміністративних правопорушень:

За перевищення максимально дозволеної швидкості більше, ніж на 50 км/год – з 510 грн до 1700 грн.

За залишення місця ДТП, з 255 грн до 3400 грн, а також передбачено можливість позбавлення права кермувати авто на строк до 1 до 2 років.

Передбачається, що за кермування в стані алкогольного сп’яніння порушник повинен сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також він буде позбавлений права кермувати транспортними засобами строком на 1 рік.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що вже після підпису президента під проектом закону №2695, смертність на дорогах держави вдасться знизити на 10-15%.

«Прийняття даного законопроекту – це велика перемога і крок вперед. Парламентарі підтримали проект закону дещо в обрізаному вигляді, зокрема, не підтримали норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського. А також зменшили розмір штрафу за перевищення швидкісного режиму до 1700 гривень», — наголосив Антон Геращенко.

Водночас, заступник міністра зазначив, що після вступу закону в дію, поліцейські будуть зобов’язані ставити знаки, які попереджають про режим контролю швидкості.

Для водіїв підвищено мінімальний штраф до 510 гривень, які треба буде заплатити за непристебнутий ремінь безпеки, відсутність шолома в мотоцикліста, неосвітлений номерний знак, розмову по телефону без гарнітури за кермом під час руху, порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону і т.п. За створення аварійної ситуації треба буде заплатити 1445 гривень, а за порушення, яке призвело до автомобільної аварії — 850 гривень. Штрафом у розмірі 425 гривень покарають за їзду без водійського посвідчення. Якщо у водія взагалі відсутні права, то йому доведеться заплатити 3400 гривень. Раніше позбавлених прав водіїв оштрафують на 20,4 тисячі гривень. Якщо водій протягом року знову вчинить таке порушення, то це тягне за собою накладення штрафу вже в розмірі 40,8 тисячі гривень із позбавленням права керування транспортним засобом на термін від 5 до 7 років і з оплатним вилученням авто або без такого.

Підвищився розмір штрафу за перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння — з 10,2 тисяч гривень до 17 тисяч та позбавлення водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року передбачено покарання у розмірі 34 тисяч гривень і позбавлення прав вже на 3 роки. Якщо ж водій сяде за кермо п’яним втретє, то за це передбачений штраф у 51 тисячу грн, а також громадянина позбавлять прав на 10 років з конфіскацією його транспортного засобу. За ДТП в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, у результаті якої потерпілий отримав травми середньої тяжкості, буде позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років. Зараз за це передбачено штраф у розмірі до 8,5 тисяч гривень. Якщо потерпілий отримав тяжке ушкодження, водієві загрожуватиме позбавлення волі на строк до 3 до 8 років (позбавлення прав — від 5 до 8 років). Якщо сталася ДТП з летальним результатом, то винуватець у стані сп’яніння може позбутися волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням прав на такий же термін. Якщо в ДТП кілька жертв, то термін тюремного ув’язнення збільшується — до 7-12 років (позбавлення прав — на термін від 7 до 10 років).

Згідно з новим законом, пішоходи, які переходять дорогу в недозволеному місці, тепер платитимуть штраф у розмірі не 51 гривні, а 255 гривень. При порушенні правил дорожнього руху велосипедистами, вони повинні будуть заплатити штраф у розмірі 340 гривень, за ці ж порушення, вчинені в стані алкогольного сп’яніння — штраф у 680 гривень, а за створення аварійної ситуації — 850 гривень.

Джерело: МВС України