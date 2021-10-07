«Жовті» внутрішні COVID-сертифікати у Дії — відтепер і на Android

Досі їх можна було отримати тільки на iOS.

7 жовтня у додатку «Дія» на Android з’явились «жовті» COVID-сертифікати.

Розподіл внутрішніх COVID-сертифікатів на «жовті» та «зелені» було затверджено постановою Кабміну на початку вересня. З 24 вересня їх можна згенерувати у застосунку «Дія» на iOS. Тепер цей тип внутрішнього сертифіката про вакцинацію проти COVID-19 з’явився також у версії застосунку «Дія» на Android.

«Жовтий» сертифікат можна отримати наступного дня після першої дози вакцинації дводозною вакциною. Він діятиме 120 днів і гарантує відповідні преференції в «жовтій» зоні карантину.

Щоб згенерувати «жовтий» сертифікат, треба оновити застосунок Дія в Google Play. Потім натиснути «Послуги», вибрати пункт «COVID-сертифікати» та натиснути «Отримати сертифікат». Далі Дія.Підписом підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Дії, і документ має підтягнутися автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку. Також у застосунку Дія можна згенерувати внутрішній “зелений” сертифікат, який дійсний 365 днів від дня останньої дози повної вакцинації.

Внутрішні COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно.

Мінцифра також записала покрокову відеоінструкцію з отримання «жовтих» COVID-сертифікатів у Дії