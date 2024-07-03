Барбенгеймер 2.0: сиквел «Гладіатора» та «Wicked: Чародійка» зійдуться в касовому двобої з одночасним релізом 22 листопада

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Фільмам доведеться заробити понад $2 млрд разом, аби конкурувати з попереднім дуетом Барбі-Оппенгеймер.

Universal нещодавно встановила світову дату виходу фільму «Wicked: Чародійка» на 22 листопада — і вона збігається з релізом довгоочікуваного «Гладіатор 2».

В мережі одразу заговорили про новий «Барбенгеймер» — культурний феномен, який виник через одночасну прем’єру «Барбі» та «Оппенгеймера». Тренд на той час викликав потік мемів, які змішували персонажів обох фільмів на зображеннях, попри те, що фільми були кардинально різними — «Оппенгеймер» драматично оповідав про творця атомної бомби, тоді як «Барбі» позиціювалась як «рожева» комедія, утім з доволі серйозними сенсами.

Попри те, що творці обох фільмів підтримали одне одного і закликали дивитися дві прем’єри одночасно — ходили чутки, що режисер «Оппенгеймера» був дуже засмучений зіткненням дат, а Марго Роббі, яка зіграла головну роль в «Барбі», зізнавалась, що продюсер байопіка дзвонив їй і пропонував перенести дебют, але вона відмовилася.

Зрештою, ці події не завадили «Барбі» стати «найбагатшим» фільмом 2023 року і для Warner Bros. загалом, а «Оппенгеймеру» отримати звання найкасовішого байопіка. Загалом стрічки заробили понад $2 млрд на двох.

«Гладіатор 2» Рідлі Скотта продовжує один із наймасштабніших фільмів 2000-х — оригінал заробив $465 млн у прокаті та отримав п’ять «Оскарів». Сиквел залучив до акторського складу таких зірок, як Дензел Вашингтон і Педро Паскаль, тож очікуємо від продовження ще більших здобутків.

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Тим часом «Wicked: Чародійка», яку режисує творець «Шалено багатих азійців» Джон Чу — це перша частина двосерійної екранізації одного з найвідоміших мюзиклів, яка залучила таких зірок як Мішель Єо, Аріана Гранде, Джефф Голдблюм та Джонатан Бейлі. Оригінальний мюзикл заробив у світі понад $5 млрд з моменту прем’єри у 2003 році.

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