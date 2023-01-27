Китай запустив перший водневий потяг — він розвиває швидкість до 160 км/год, має запас ходу 600 км та 5G-зв’язок

Найбільший у світі виробник залізничних транспортних засобів випустив потяг з нульовим рівнем викидів, який використовує водневе паливо та суперконденсатори як джерело енергії.

Потяг складається з 4 вагонів, має запас ходу 600 км та може розвивати швидкість до 160 км/год, що робить його найшвидшим залізничним транспортом на водні, що працює сьогодні.

Розробка належить державному промисловому підприємству CRRC та компанії Chengdu Rail Transit. У потязі працює 5G, а також передбачені режими автоматичного запуску, зупинки та повернення у депо.

Водень вважається чистим джерелом енергії, тому що водяна пара є єдиним побічним продуктом при його спалюванні. Він не виробляє шкідливих речовин, що забруднюють навколишнє середовище або парникових газів. Крім того, водень можна виробляти з різних джерел, включаючи відновлювані ресурси, такі як енергія вітру, сонця та води, що ще більше збільшує його потенціал як варіанту екологічно чистої енергії.

Німеччина лідирує у виробництві такого транспорту, там вже працюють 14 поїздів Alstom на водневому паливі. Машина CRRC випереджає німецькі потяги за швидкістю приблизно на 20 км/год, але ті своєю чергою пропонують більший запас ходу — до 1000 км.

У 2019 році свій перший водневий потяг HydroFLEX — модифіковану версію електропотяга класу 319 — запустила Велика Британія.

Раніше Японія та Корея були найбільш активними країнами, які наполягали на використанні водню, як “зеленому” рішенні для транспорту. Однак останні дані показують, що саме Китай бере на себе лідерство в фактичному розгортанні водневих заправних станцій. У світі налічується лише близько 1000 водневих станцій, і приблизно третина з них знаходиться в Китаї.

Це може бути показовим кроком: країна, яка контролює переважну більшість ланцюга постачання літієвих батарей (нещодавно ми публікували візуалізацію, яка показує цю перевагу), також потроху переходить на водень. Зважаючи на те, що скорочення ресурсів літію може спричинити стрибок цін та зупинити електричну революцію, яка розганяється прямо зараз, було б розумно завчасно підготувати водневі альтернативи.

Китай має сміливу мету — стимулювати зростання сектору водневої енергетики. Згідно з планом, опублікованим Національною комісією з розвитку та реформ та Національним управлінням з енергетики (NEA), до 2025 року в країні буде близько 50 000 автомобілів на водневих паливних елементах, і щороку вироблятиметься від 100 000 до 200 000 тонн водню з відновлюваних джерел енергії.

Джерело: New Atlas