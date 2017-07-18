Исследование: на майнинг криптовалют тратится больше электроэнергии, чем потребляет вся Исландия

Майнинг криптовалют, несмотря на всю его прибыльность, — дело невероятно сложное, и чтобы он приносил реальные деньги, нужны существенные ресурсы. Ранее это привело к увеличению спроса на видеокарты, что привело к повышению цен на них и даже к их дефициту. Теперь же исследователи установили, что добыча одних только биткоинов и эфира, не считая майнинга других криптовалют, потребляет больше энергии, чем такая страна, как Иордания, Исландия или Сирия. Говоря конкретнее, на добычу Ethereum в мире уходит 4,69 ТВт⋅ч электричества, а на добычу биткоинов — 14,54 ТВт⋅ч. Таким образом, если бы у майнеров этих двух криптовалют было свое государство, оно заняло бы 71-е место по потреблению электроэнергии среди всех стран мира.

Сравнения можно продолжить. Так, на добычу биткоинов тратится в 27 раз больше энергии, чем на работу платежной системы Visa. Более того, электроэнергии, которая ныне потребляется майнерами криптовалют, хватило бы, чтобы запитать 1,25 млн домохозяйств в США.

Интересно, что одна биткоин-транзакция потребляет в среднем 163 кВт⋅ч. Это эквивалентно снабжению электричеством среднестатистического американского дома в течение примерно 5,5 дней. Для эфира показатели меньше: 49 кВт⋅ч и 1,5 дня соответственно.

При этом, несмотря на то, что за основные энергозатраты отвечает биткоин, для добычи эфира нужны более мощные GPU. Это связано с тем, что платформа Ethereum работает на более энергоэффективных алгоритмах.

Напоследок журналисты источника отмечают, что это еще далеко не конец: с учетом дальнейшего роста популярности криптовалют со временем на майнинг будет уходить еще больше электроэнергии.

Источник: Digital Trends