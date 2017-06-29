Первый iPhone поступил в продажу 10 лет назад: краткий экскурс в историю линейки

У компании Apple сегодня есть отличный повод для праздника, ведь в этот день 10 лет назад первый iPhone поступил в продажу. Дела компании с тех пор сильно изменились и пошли наилучшим образом. Да, не все было гладко, но с любыми проблемами у компании получалось справиться с минимальными потерями. Тогда никто и подумать не мог, что именно этот смартфон буквально собьет с ног лидирующие бренды. На сегодняшний момент iPhone является одним из самых популярных смартфонов в мире, пользователи довольны устройством и конкуренты сравнивают свои новые флагманы именно с купертинским творением.

Напомним, первый iPhone располагал 3.5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 320×480 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass. Его корпус был алюминиевым, размеры составляли 115×61×11.6 мм, а весил он 135 грамм. Работал смартфон благодаря процессору APL0098 (Samsung ARM 1176JZ(F)-S), работающему на частоте 412 МГц при возможных 620. Оперативной памяти было 128 МБ, а накопители были с тремя опциями: 4, 8 и 16 ГБ. Емкость батареи составляла 1400 мА·ч. Для фото была камера с разрешением 2 МП, фронтального сенсора тогда не было. App Store тоже на тот момент был еще в планах, так что довольствоваться приходилось только предустановленными приложениями. Именно такой смартфон и поступил в продажу 10 лет назад, а стоимость его составляла $499.

Несмотря на такой ценник, очереди перед магазинами Apple были огромные. Многих не останавливал тот факт, что смартфон был заблокирован под оператора, поэтому гаджет разлетелся по всему миру. В нашей редакции тогда побывал один такой аппарат и был подготовлен обзор оригинального iPhone.

А вот так выглядел видеообзор устройства от известнейшего в нашей области журналиста Волта Моссберга (Walt Mossberg) для издания The Wall Street Journal:

Через год в магазинах появился iPhone 3G (2008 год), который позже обновился до 3Gs (2009 год). На название, вероятно, повлияла поддержка смартфоном одноименных сетей нового поколения с более быстрой передачей данных. В то же время был представлен App Store и начали появляться приложения сторонних разработчиков. Модели были в новом пластиковом корпусе. 3G работал с таким же «железом», которое было в первом смартфоне Apple. А вот 3Gs получил более мощный процессор, в два раза больше оперативной памяти, 3-мегапиксельную камеру и версию с накопителем 32 ГБ. Но емкость батареи у 3G и 3Gs была ниже, чем у 2G: 1150 и 1220 мА·ч соответственно. Цена тогда подросла до $599. О разнице этих двух моделей мы тоже писали.

Довольно знаковой моделью в истории стал iPhone 4 (2010 год), дизайн которого все еще часто вспоминают, как один из самых красивых смартфонов. Он состоял из стекла спереди и сзади, а его рамка была алюминиевой. Естественно, характеристики устройства были в разы лучше предшественников, тогда же и был представлен Retina-дисплей с плотностью пикселей на уровне 326 ppi. Разрешение камеры подросло до 5 МП.

Видеообзор iPhone 4:

iPhone 4s через год снова нарастил производительность, но внешне практически не отличался от предшественника. Главными отличительными особенностями модели стали новая камера (8 МП) и впервые была представлена Siri – голосовой ассистент. Тогда же, в 2011 году, цена iPhone в минимальной комплектации повысилась до отметки $649, на которой все еще держится.

Видеообзор iPhone 4s:

Выход iPhone 5 в 2012 году стал достаточно знаковым событием, ведь именно тогда компания Apple подхватила общую тенденцию к увеличению дисплея смартфона. Рост был не таким заметным, как, например, у Samsung, но это было начало. Так, с 3.5 дюймов, экран увеличили до 4. Еще довольно знаковыми нововведениями стали поддержка LTE-сетей, переход с 30-пинового разъема на Lightning и появление опции с 64 ГБ памяти.

Видеообзор iPhone 5:

В 2013 были представлены две версии iPhone: 5s и 5c. Первый был флагманом с традиционно подросшей производительностью и сканером отпечатков пальцев в кнопке Home. Второй же стал более дешевой версией прошлогоднего iPhone 5, только в пластиковом корпусе, а не алюминиевом.

Видеообзор iPhone 5s:

С появлением iPhone 6 (2014 год) продолжилась тенденция увеличения дисплея (до 4.7 дюймов). Тогда же и обновили дизайн, который (с небольшими видоизменениями) все еще актуальный для линейки смартфонов Apple. Но в том же году компания выпустила большую 5.5-дюймовую версию, с приставкой Plus в названии. За iPhone 6 Plus нужно было доплатить $100, а основными отличиями, кроме размеров, была логично большая емкость батареи, другое разрешение дисплея и оптическая стабилизация видео.

Видеообзор iPhone 6:

Видеообзор iPhone 6 Plus:

Как и раньше, обновленная модель получила такой же дизайн, но продолжила прибавлять в мощности и «фишках». Так, iPhone 6s и 6s Plus (2015 год) отличились дисплеями с поддержкой технологии 3D-Touch, которая позволяла распознавать силу нажатия на экран. Это же и значительно увеличило стоимость ремонта, в случае повреждения дисплея. Ко всему, после шумихи с гнущимся корпусом моделей 6 и 6 Plus, смартфон делали из более прочного сплава алюминия. Еще заметно обновилась камера, разрешение сенсора которой увеличилось с 8 до 12 МП. С этой моделью еще стали доступны варианты накопителя емкостью 128 ГБ.

Видеообзор iPhone 6s:

Видеообзор iPhone 6s Plus:

В прошлом, 2016 году, компания показала iPhone 7 и 7 Plus. Долгожданного нового дизайна новинка не получила, только небольшие косметические изменения. Но функционально гаджет стал более интересным. Опять же, новое железо. К этому добавили защиту от влаги и пыли по стандарту IP67. Еще кнопка Home теперь работает по технологии Force Touch. Модель Plus отличилась двойной камерой, которая позволяет делать красивые портретные фото и увеличивать картинку не цифровыми методами. Накопители в этих моделях теперь начинаются с 32 ГБ, а максимальный объем увеличился до 256.

Видеообзор iPhone 7:

Видеообзор iPhone 7 Plus:

В том же году еще попала в продажу версия iPhone SE – внешне клон «пятерки» 2013 года, но с комплектующими на уровне 6s. Ценник такого аппарата составил $399 в базовой комплектации.

Видеообзор iPhone SE:

Аналитики, журналисты и блогеры (утверждающие, что у них есть достоверная информация) в один голос трубят, что в этом году мы увидим не только модели с индексом «s», но и iPhone 8, который будет в новом корпусе и, конечно же, обзаведется рядом функциональных улучшений. Ждать этого события не стоит раньше осени. Традиционно, презентация новой модели iPhone приходится на сентябрь.