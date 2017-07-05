Samsung разрабатывает собственную умную колонку с виртуальным ассистентом Bixby

По данным ресурса The Wall Street Journal, компания Samsung в настоящее время занимается разработкой собственного умного динамика, в котором применяется виртуальный голосовой ассистент Bixby. Данный проект носит кодовое название Vega.

К сожалению, на текущий момент о проекте Vega пока что нет практически никаких сведений. Технические характеристики и функциональные возможности умного динамика пока не разглашаются, так как до конца не определены в самой компании. Соответственно, сроки официальной презентации устройства тоже пока не известны.

Отмечается, что разработка проекта Vega была замедлена из-за медленного прогресса развития виртуального ассистента Bixby. Низкий темп развития последнего также вынудил Samsung выпустить смартфон Galaxy S8 без поддержки команд для английского языка, хотя устройство получило выделенную кнопку для вызова Bixby. Разворачивание голосовых команд в предварительной версии началось лишь в прошлом месяце. В Samsung ожидают полноценный запуск голосовой поддержки Bixby не ранее второй половины июля.

Источник: The Verge