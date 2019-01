34 самых ожидаемых фильма 2019 года

Вслед за подборкой самых ожидаемых игр 2019 г. мы подготовили аналогичный топ наиболее интересных фильмов, которые мы увидим в этом году. Обратите внимание, что картины отсортированы по дате выхода в Украине. Фильмы, по которым никакой дополнительной информации и трейлеров пока нет, даны списком в конце статьи.

Glass / «Стекло»

Жанр: триллер, фантастика

Дата релиза: 17 января 2019





Glass – завершающая часть авторской супергеройской трилогии режиссера М. Найта Шьямалана. Картина связывает сюжеты Unbreakable (2000) и Split (2016) и сводит вместе героев этих фильмов. Glass стоит посмотреть хотя бы ради игры Брюса Уиллиса, Сэмюэля Л. Джексона и Джеймса Макэвоя.

Mary Queen of Scots / «Мария – королева Шотландии»

Жанр: историческая драма

Дата релиза: 17 января 2019





Истории противостояния королевы Шотландии Марии I Стюарт и королевы Англии и Ирландии Елизаветы I посвящены десятки фильмов. Версия британского режиссера Джози Рурка, известного в первую очередь своими театральными постановками, интересна актерскими работами Сирши Ронан и Марго Робби. В основе сценария — книга британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии – королевы Шотландии».

Creed II / «Крид II: Наследие Рокки»

Жанр: спортивная драма

Дата релиза: 24 января 2019





Восьмая часть спортивной серии Rocky вышла в США еще в ноябре 2018 г. и только в конце января 2019 г. доберется до украинских зрителей. Сценарий, автором которого является все тот же Сильвестр Сталлоне, продолжает историю Адониса Крида, сына Аполло Крида и ученика Рокки Бальбоа. Адонису предстоит встретиться на ринге с Виктором Драго, сыном Ивана Драго, убившего его отца в Rocky IV (1985).

Green Book / «Зеленая книга»

Жанр: драма, комедия

Дата релиза: 24 января 2019





Трагикомедия Green Book Питера Фаррелли уже успела собрать приличный урожай наград, включая три Golden Globes – Лучшая комедия или мюзикл, Лучший актёр второго плана (Махершала Али) и лучший сценарий. Наконец-то фильм доберется и до украинского проката. В центре картины, основанной на реальных событиях, лежит история путешествия по югу США в 50-х гг. прошлого века известного чернокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и телохранителя Тони «Болтуна» Валлелонга. Кстати, вышибала Тони Валлелонга впоследствии стал актером, сыгравшим в таких фильмах как Donnie Brasco, Goodfellas и сериале The Sopranos.

Polar / «Полярный»

Жанр: фильм по комиксу, триллер

Дата релиза: 25 января 2019





Polar – мрачный боевик от Netflix по одноименному веб-комиксу испанского автора Виктора Сантоса. Комикс полностью доступен в Сети, и его самая интересная особенность – полное отсутствие текста, только графика. Режиссером экранизации стал швед Юнас Окерлунд, специализирующийся на съемках видеоклипов и работавший с Metallica, Lady Gaga, Rammstein, Roxette, The Rolling Stones, Madonna и другими исполнителями. Главную роль в исполнил Мадс Миккельсен (The Hunt, Hannibal, Rogue One: A Star Wars Story, At Eternity’s Gate). Специально для фильма диалоги все-таки написали.

The Favourite / «Фаворитка»

Жанр: историческая драма

Дата релиза: 31 января 2019





The Favourite – историческая трагикомедия культового режиссера Йоргоса Лантимоса, известного по картинам The Killing of a Sacred Deer, The Lobster, Dogtooth. У фильма, рассказывающего о соперничестве при дворе королевы Анны (1702–1714), впечатляющий актерский ансамбль – Оливия Колман, Эмма Стоун, Рейчел Вайс, Николас Холт, Марк Гэтисс.

«Крути 1918»

Жанр: историческая драма

Дата релиза: 7 февраля 2019





Украинский исторический фильм, рассказывающий о легендарном бое под Крутами 30 января 1918 г. между отрядами армии УНР и войсками Советской России. Изначально премьера фильма планировалась к 100-летию события, затем — ко Дню Вооруженных сил Украины 6 декабря 2018 г. В съемках приняло участие около 1000 актеров, в том числе 150 бойцов Нацгвардии, использовано 2000 единиц оружия. Бюджет картины составил 52 млн. гривен.

The Lego Movie 2: The Second Part / «Лего. Фильм 2»

Жанр: мультфильм

Дата релиза: 7 февраля 2019





The Lego Movie 2: The Second Part – уже четвертая часть в мультфраншизе The Lego Movie. В отличие от спин-оффов The Lego Batman Movie и The Lego Ninjago Movie, эта часть — прямое продолжение мультфильма 2014 г. Эммет и Люси возвращаются, чтобы дать отпор пришельцам Duplo. Бэтмен тоже обещал заскочить в гости.

Alita: Battle Angel / «Алита: Боевой ангел»

Жанр: фильм по комиксу

Дата релиза: 14 февраля 2019





Голливудская экранизация культовой манги Alita: Battle Angel. Футуристическая антиутопия расскажет историю страдающей от амнезии девочки-киборга, являющейся совершенной боевой машиной. В фильме сыграли оскаровские лауреаты Кристоф Вальц, Махершала Али и Дженнифер Коннелли. Роль Алиты исполняет канадская актриса Роза Салазар.

How to Train Your Dragon: The Hidden World / «Как приручить дракона 3: Скрытый мир»

Жанр: мультфильм

Дата релиза: 21 февраля 2019





Третья, финальная часть мульфильма про викингов и их ручных драконов, основанная на одноименной книжной серии, расскажет о новой угрозе мирному существованию двух видов в лице охотника на драконов Драго. Неужели вы сомневаетесь, что Иккинг, Беззубик и их друзья справятся со всеми проблемами? А еще у Беззубика, похоже, появится пара – белая Ночная ярость.

Vice / «Власть»

Жанр: биография, трагикомедия

Дата релиза: 21 февраля 2019





Биографическая трагикомедия Vice, рассказывающая о вице-президентстве Дика Чейни при Джордже Буш-мл., уже принесла очередную награду Кристиану Бейлу – второй Golden Globe за лучшую мужскую роль. Кроме того, фильм номинирован на BAFTA в шести категориях. В картине также снялись такие известные актеры как Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл и др.

The Mule / «Наркокурьер»

Жанр: триллер

Дата релиза: 21 февраля 2019





Новый фильм режиссера Клинта Иствуда, естественно, с Клинтом Иствудом в главной роли. The Mule – романтизированная версия реальной истории ветерана Второй мировой войны Лео Шарпа, ставшего в 80-летнем возрасте наркокурьером мексиканского картеля Синалоа.

Captain Marvel / «Капитан Марвел»

Жанр: фильм по комиксам

Дата релиза: 7 марта 2019





Captain Marvel – 21-й фильм Marvel Cinematic Universe, предпоследний в Phase Three и первый с главным героем-женщиной. Собственно, Капитан Марвел – один из самых сильных героев Marvel, и наверняка она сыграет важную роль и в грядущей Avengers: Endgame, так что самое время познакомиться.

«Гуцулка Ксеня»

Жанр: мюзикл

Дата релиза: 7 марта 2019





Украинский мюзикл по мотивам одноименной оперетты украинского композитора и дирижера Ярослава Барнича. А сама оперетта основана на популярной песни-танго «Гуцулка Ксеня» Барнича/Савицького. Музыку для фильма исполняет группа Dakh Daughters, а в камео появятся и исполнители из «ДахаБраха». Режиссером и сценаристом мюзикла стала Олена Демьяненко («Моя бабуся Фані Каплан»).

Dumbo / «Дамбо»

Жанр: семейный фильм

Дата релиза: 28 марта 2019





Киносиквел одноименного диснеевского мультфильма 1941 г. от легендарного Тима Бёртона. Посмотрим, позволит ли Disney развернуться мрачному гению Бёртона в детском фильме. Несомненно, имя режиссера стало одним из факторов, который привлек в картину целую плеяду известных актеров. Роли в Dumbo сыграют Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Ева Грин, Алан Аркин и др.

Pet Sematary / «Кладбище домашних животных»

Жанр: фильм ужасов

Дата релиза: 4 апреля 2019





Вторая, после фильма 1989 г., киноадаптация романа Стивена Книга «Кладбище домашних животных». Главные роли в картине исполнят опытные Джон Литгоу, Джейсон Кларк и Эми Сайметц. Впрочем, как это частенько бывает с экранизациями Кинга, на выходе может получиться как шедевр, так и редкостный трэш.

Shazam! / «Шазам!»

Жанр: фильм по комиксам

Дата релиза: 4 апреля 2019





Седьмой и единственный из запланированных на 2019 г. фильмов в DC Extended Universe расскажет историю подростка, который может превращаться во взрослого супергероя, наделенного способностями шести богов и героев древнего мира: мудростью Соломона, силой Геракла, стойкостью Атланта, мощью Зевса, смелостью Ахиллеса и скоростью Меркурия. Судя по трейлерам, нас ждет типичная молодежная комедия.

Hellboy / «Хеллбой»

Жанр: фильм по комиксам

Дата релиза: 11 апреля 2019





Вместо попавшей в производственный ад третьей части Hellboy от Гильермо дель Торо с Роном Перлманом и Сельмой Блэр мы получим перезагрузку от малоизвестного режиссера Нила Маршалла. Роль Хеллбоя сыграет Дэвид Харбор (Stranger Things), а вот Лиз Шерман в фильме, похоже, и вовсе нет. Зато есть Иэн Макшейн в роли Тревора Бруттенхолма, приемного отца Хеллбоя, и Милла Йовович в качестве противника, Кровавой королевы Нимуэ.

Avengers: Endgame / «Мстители: Финал»

Жанр: фильм по комиксам

Дата релиза: 25 апреля 2019





Все-таки подзаголовок второй части Avengers: Infinity War и завершающего фильма третьей фазы Marvel Cinematic Universe, правильнее переводить как «Эндшпиль», а не «Финал». Фигур на доске почти не осталось, игра близится к завершению, и каждая пешка может сыграть решающую роль в победе или поражении. Впрочем, мы же отлично знаем, за кем останется эта партия.

Pokémon: Detective Pikachu / «Покемон. Детектив Пикачу»

Жанр: фильм по игре

Дата релиза: 9 мая 2019





После феноменального коммерческого успеха мобильной игры Pokémon GO вопрос появления голливудской экранизации одной из игр серии был только вопросом времени (в Японии давным-давно существуют десятки анимационных фильмов про покемонов). Фильм с живыми актерами Pokémon: Detective Pikachu основан на одноименной адвенчуре для Nintendo 3DS от Creatures/Nintendo, а роль самого узнаваемого в мире покемона «сыграл» никто иной как Райан Deadpool Рейнольдс. Сценарий для ленты написала Николь Перлман, работавшая над картинами Thor, Guardians of the Galaxy, First Man и Captain Marvel.

Aladdin / «Аладдин»

Жанр: сказка, семейный фильм

Дата релиза: 23 мая 2019





Еще один диснеевский фильм с живыми актерами, ремейк одноименной анимационной ленты 1992 г. Скажем честно, мы не в восторге от этой новой моды, но, возможно, в Disney что-то знают. В режиссерском кресле этой восточной сказки — сам великий и ужасный Гай Ричи, что необычно. Скорее всего, имена исполнителей ролей Аладдина и принцессы Жасмин ничего не скажут читателям, а вот актера, сыгравшего Джинна, вы наверняка знаете – это никто иной, как Уилл Смит (Bright, Suicide Squad, Men in Black, I Am Legend и т.д.).

Brightburn / «Брайтбьорн»

Жанр: фильм ужасов, фантастика

Дата релиза: 23 мая 2019





Что было бы, если бы Супермен, попавший на Землю еще младенцем, вырос не таким добрым, как в версии от DC? И даже не таким строгим, но справедливым, как в альтернативной версии комикса Superman: Red Son, в которой корабль инопланетянина упал на в Канзасе, а в Советской Украине, а сам Супермен стал наследником Сталина? Что будет, если внутри инопланетного ребенка скрывается настоящее Зло? Что ж, весной 2019 г. мы сможем узнать, как на этот вопрос ответил режиссер Brightburn Дэвид Яровески.

The Secret Life of Pets 2 / «Секреты домашних животных 2»

Жанр: мультфильм

Дата релиза: 30 мая 2019





The Secret Life of Pets 2 – десятый анимационный фильм растущей как на дрожжах студии Illumination (на 2019-22 г. запланирован выпуск 7 полнометражных мультфильмов!) и сиквел одноименной картины 2016 г. Нас ждет продолжение истории Макса, Дюка, кролика Снежка и их друзей в Нью-Йорке. Судя по шуткам в трейлере, мультфильм стал немного взрослее.

Godzilla: King of the Monsters / «Годзилла 2: Король монстров»

Жанр: фильм-катастрофа

Дата релиза: 30 мая 2019





Годизиллы много не бывает! Godzilla: King of the Monsters — уже 35-й фильм про гигантское чудовище, то уничтожающее, то спасающее людей, и третья картина в рамках MonsterVerse от Legendary Entertainment после Godzilla (2014) и Kong: Skull Island. Кроме самого Годзиллы, на огонек обещали заглянуть и другие монстры вселенной Toho: гигантская моль Мотра, гигантский птеранодон Родан и трехголовый змейгорыныч Кинг Гидора, главный враг Годзиллы.

Rocketman / «Рокетмен»

Жанр: биографический фильм

Дата релиза: 6 июня 2019





Биографический фильм о жизни и творчестве экстравагантного сэра Элтона Джона может получиться не менее ярким, чем прошлогодняя Bohemian Rhapsody, тем более что режиссером картины стал все тот же Декстер Флетчер, завершавший фильм про Фредди Меркьюри после увольнения Брайана Сингера. Сценарий Rocketman написал Ли Холл, известный работами над фильмами Billy Elliot, Pride & Prejudice и War Horse. Роль Элтона Джона исполнил актер Тэрон Эджертон, знакомый вам по фильмам Kingsman: The Secret Service, Kingsman: The Golden Circle и Robin Hood: Origins. Посмотрим, удастся ли ему переплюнуть Рами Малека в Bohemian Rhapsody.

X-Men: Dark Phoenix / «Люди Икс: Тёмный Феникс»

Жанр: фильм по комиксам

Дата релиза: 6 июня 2019





Двенадцатый фильм в серии X-Men (Logan, Deadpool и Deadpool 2 тоже считаются) и прямой сиквел X-Men: Apocalypse. Если вы видели первую трилогию X-Men, в которой роль Феникс исполняла Фамке Янссен, то знаете, что история Джин Грей не может закончиться ничем хорошим. Впрочем, имя Феникс дано героине неспроста.

Men in Black: International / «Люди в чёрном: Интернэшнл»

Жанр: фантастика

Дата релиза: 13 июня 2019





И хотя ни одному из сиквелов Men in Black не удалось приблизиться как по качеству, так и по прибыли к самому первому фильму, это не останавливает владельцев франшизы от выпуска продолжений. Формально Men in Black: International – это спин-офф к оригинальной трилогии, но его можно расценивать и как полноценный рестарт серии. Из старого актерского состава осталась лишь Эмма Томпсон (агент Оу), да и то, роль у нее достаточно небольшая, ведь действие спин-оффа переносится в Европу. Людей в черном будут представлять агент Эйч (Крис Хемсворт) и агент Эм (Тесса Томпсон).

Toy Story 4 / «История игрушек 4»

Жанр: мультфильм

Дата релиза: 20 июня 2019





Новые приключения Вуди, Базз Лайтера, Долли и их друзей начинаются с того, что Бонни приносит в свою комнату Форки, который не хочет быть игрушкой. С момента выхода предыдущей части прошло уже 9 лет, так что Toy Story 4 ориентирована уже на новое поколение зрителей, детей тех, кто начинал свое знакомство с мультипликацией еще с Toy Story (1995) и Toy Story 2 (1999).

The Lion King / «Король лев»

Жанр: семейный фильм

Дата релиза: 18 июля 2019





Еще одна CG-адаптация классического диснеевского мультфильма 90-х годов, на этот раз The Lion King (1994). Фотореалистическая компьютерная графика буквально кадр в кадр воссоздает события оригинального анимационного фильма, и порой это выглядит жутковато. Режиссером картины стал Джон Фавро, уже знакомый с подобным подходом к съемкам по The Jungle Book. Надеемся, в этот раз выйдет лучше.

The New Mutants / «Новые мутанты»

Жанр: фильм по комиксам, хоррор

Дата релиза: 1 августа 2019





Формально The New Mutants входит в серию X-Men, являясь спин-оффом к ней, но по настроению это в большей мере фильм ужасов, чем супергеройское кино. Картина рассказывает о группе молодых мутантов, которых изучают в секретном правительственном учреждении, похожем на психбольницу. Режиссером картины стал Джош Бун, снявший подростковую романтическую драму The Fault in Our Stars, а в роли одного из мутантов снялась Мэйси «Валар Моргулис» Уильямс из Game of Thrones.

Artemis Fowl / «Артемис Фаул»

Жанр: фэнтези

Дата релиза: 8 августа 2019





Один из немногих фильмов 2019 г. по новому IP. Artemis Fowl – экранизация первого романа одноименной серии ориентированных на молодых читателей книг, в которых научная фантастика переплетается с фэнтези. Интересна и фигура главного героя. Артемис Фаул – наследник преступной империи и вундеркинд-злодей. Если первый фильм выстрелит, нас ждет сага подлинней «Гарри Поттера», ведь в серии «Артемис Фаул» уже 8 книг плюс графические новеллы. Режиссером картины стал Кеннет Брана (Murder on the Orient Express, Jack Ryan: Shadow Recruit, Thor), так что все шансы на успех у фильма есть.

Downton Abbey / «Аббатство Даунтон»

Жанр: историческая драма

Дата релиза: 13 сентября 2019





Через четыре года после завершения шестого сезона сериала Downton Abbey (настоятельно рекомендуем посмотреть) историю Роберта Кроули, графа Грэнтэма, его семьи и домочадцев закончит полнометражный кинофильм. К своим ролям вернутся Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Мэгги Смит, Аллен Лич, Джим Картер, Мэттью Гуд и другие. Сценарий к фильму написал шоураннер оригинального сериала Джулиан Феллоуз.

«Захар Беркут»

Жанр: историческая драма

Дата релиза: 10 октября 2019





«Захар Беркут» – экранизация одноименной исторической повести классика украинской литературы Ивана Франка, а по совместительству – украинская версия Assassin’s Creed. Фильм рассказывает о событиях 1241 г., когда монгольское нашествие докатилось до Карпатских гор. Титульную роль Захара Беркута исполняет американский актер Роберт Патрик (Terminator 2: Judgment Day). Режиссерское кресло занял Ахтем Сейтаблаев, хорошо знакомый отечественным зрителям по фильмам «Кіборги», «Чужа молитва» и «Хайтарма». Бюджет картины составил около 75 млн. гривен.

Iron Sky The Coming Race

Жанр: фантастика, комедия

Дата релиза: 2019





И хотя мы еще не знаем, когда фильм Iron Sky: The Coming Race доберется до Украины, не включить его в эту подборку мы не могли. Премьера долгожданного сиквела Iron Sky (2012), снятого на деньги, собранные с помощью краудфандинга, состоится в Финляндии уже 16 января 2019 г. Нас ожидает путешествие в центр полой Земли; рептилоиды, управляющие людьми; нацистская база на обратной стороне Луны; и Гитлер, разъезжающий на тиранозавре. Одним словом, тот же трэш, что и в оригинальном фильме, но еще нелепее и смешнее.

В представленной выше подборке собраны только те фильмы, которые уже обзавелись трейлерами или хотя бы тизерами, тем не менее, список премьер 2019 на этом не заканчивается. Рекомендуем вам добавить в свой календарь и такие даты:

John Wick 3: Parabellum (16 мая 2019)

Ad Astra (23 мая 2019)

Spider-Man: Far From Home (5 июля 2019)

Once Upon a Time in Hollywood (26 июля 2019)

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2 августа 2019)

It – Chapter Two (5 сентября 2019)

Joker (3 октября 2019)

The Goldfinch (10 октября 2019)

Terminator 6 (31 октября 2019)

Zombieland 2 (октябрь 2019)

Death on the Nile (8 ноября 2019)

Kingsman 3 (14 ноября 2019)

Frozen 2 (22 ноября 2019)

Rambo V: Last Blood (21 ноября 2019)

Star Wars: Episode IX (20 декабря 2019)