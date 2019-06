Рецензия на фильм Men in Black: International / «Люди в чёрном: Интернэшнл»

Men in Black: International – спин-офф к оригинальной трилогии Men in Black, или четвертый фильм серии, как уж вам больше нравится, получил достаточно негативные отзывы западных критиков и, как мне кажется, совершенно незаслуженно. Это легкий летний блокбастер – он яркий, смешной, очень хорошо смотрится и совершенно не напрягает. Мало того, он сделан по лекалам самого первого Men in Black.

Men in Black: International / «Люди в чёрном: Интернэшнл» Жанр фантастика, комедия

Режиссер Ф. Гэри Грей

В ролях Крис Хемсворт (агент Эйч), Тесса Томпсон (агент M), Эмма Томпсон (агент O), Лиам Нисон (Старший Ти), Кумайл Наджиани (Пішачок), Рэйф Сполл (агент Си), Ребекка Фергюсон (Риза), Les Twins (Близнецы) и д.р.

Студии Columbia Pictures, Amblin Entertainment

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Серия Men in Black всегда стояла на трех китах: забавном фантастическом антураже, юморе и харизме главных героев. Что ж, в Men in Black: International присутствуют все три ингредиента. Безумных инопланетян всех форм и размеров стало, кажется, на порядок больше, чем в предыдущих фильмах. Безумных технологий, оружия и гаджетов – еще больше. Шутки звучат практически непрерывно, а дуэт главных героев буквально светится харизмой.

MiB: International – уже третья совместная работа Криса Хемсворта и Тессы Томпсон, после Thor: Ragnarok и Avengers: Endgame, и вторая чисто комедийная. И знаете, из этой пары получился действительно отличный комедийный дуэт. И хотя дурачится в основном Хемсворт, а Томпсон остается в целом спокойной и сдержанной, но в хороших дуэтах роли всегда разделены подобным образом. Кажется, пара даже не выходит из образов, надетых еще в Thor: Ragnarok, и прямая отсылка к Тору, в эпизоде с молотком, это лишний раз подтверждает. Ничего страшного, у всех комиков есть свое амплуа.

Третий комедийный актер фильма – CG-персонаж, озвученный стендап-комиком пакистанско-американского происхождения Кумайлом Наджиани. Pawny в английском варианте, Пішачок в украинском – настоящий герой картины, оживляющий многие сцены. Жаль, что собственно о расе Пішачка и о его Королеве мы знаем преступно мало, а ведь это могла быть интересная история.

Вообще, при огромном количестве инопланетян в кадре, истории сюжетно важных персонажей проработаны очень небрежно. Тот же Пішачок; тот же друг агента М из ее детства; смертельно опасная Риза в исполнении Ребекки Фергюсон (Mission: Impossible – Rogue Nation, Mission: Impossible – Fallout), которую здесь просто не узнать; мастер по ремонту мотоциклов и его бородатый друг; Близнецы, которых играют реальные близнецы, танцевальный дуэт Les Twins; Вангус, близкий друг агента Эйч – все они просто статисты, со слабо выраженными характерами и устремлениями. Да, и в предыдущих частях Men in Black инопланетянам уделяли слишком мало внимания, но на дворе все же 2019, а не 1997 г.

Еще одна проблема фильма – линейность и предсказуемость повествования. С самого начала вы знаете, что M добьется своего, что она нарушит собственное обещание и… привяжется к Эйч. Вы понимаете, что с Эйч что-то не так, и очень быстро вычислите главного злодея. Поступление в MiB, тренировки, подбор костюма и оружия на ускоренной перемотке, первое задание и обязательное спасение мира в конце… где-то мы все это уже видели, кажется, там играл некто по фамилии Смит.

Вместо Барри Зонненфельда, отвечавшего за три предыдущих фильма франшизы, режиссерское кресло Men in Black: International занял Ф. Гэри Грей, в активе которого работа над такими лентами как The Fate of the Furious и The Italian Job (2003). Да, с машинками у него получается лучше, но я бы не сказал, что боевые сцены в MiB: International проигрывают тем же MiB 1/3 (о второй части лучше забыть, как о страшном сне). Да… они немного предсказуемые (снова это слово), но неплохо сняты и нарисованы. Визуализированный мэм «Нам нужны пушки побольше» работает все так же хорошо.

По большому счету, Men in Black: International можно обвинить только во вторичности и прямолинейности. В остальном же это очень неплохой, веселый и яркий летний блокбастер. Конечно, не Thor: Ragnarok, но тоже можно смотреть. Лично я был бы не против, если бы авторы развернули MiB: International в полноценную новую трилогию – кажется, Крису Хемсворту и Тессе Томпсон очень комфортно работать вместе. Плюс, хотелось бы узнать о дальнейших приключениях Пішачка.