Рецензия на фильм «Вокс люкс» / Vox Lux

Премьера «Вокс люкс» прошла год назад на Венецианском кинофестивале. Там на музыкальную драму обратили внимание из-за исполнителей главных ролей – Натали Портман и Джуда Лоу. Будь это кино без громких имен в касте, никто бы и не заметил попытку показать портрет звезды XXI века. Просто потому, что она крайне неудачна.

«Вокс люкс» / Vox Lux Жанр драма

Режиссер Брэди Корбет

В ролях Натали Портман (Селеста), Рэффи Кэссиди (Селеста в молодости / Альбертина), Джуд Лоу (менеджер), Стэйси Мартин (Элеонора), Дженнифер Эль (Джоси), Мэг Гибсон (мать Селесты), Уиллем Дефо (голос рассказчика) и др.

Компании Bold Films, Killer Films, Andrew Lauren Productions (ALP)

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

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Постановкой картины «Вокс люкс» занимался молодой актер Брэди Корбет. До этого он снимался в независимых фильмах и работал с Ларсом фон Триером в картине «Меланхолия» (Melancholia). В какой-то момент Корбет и сам захотел заняться режиссурой. Поначалу у него это даже получалось. Брэди взял рассказ Жан-Поля Сартра и снял по его мотивам историческую драму «Детство лидера» (The Childhood of a Leader). За эту работу он был удостоен фестивальными кинопремиями, что вдохновило его на новые режиссерские вершины.

К фильму «Вокс люкс» Брэди Корбет писал сценарий сам. У него это вышло, мягко говоря, не слишком хорошо. Хотя понять, что он хотел сказать, можно – главная героиня фильма стала собирательным образом поп-звезд, получивших славу в подростковом возрасте, что оставило на них неизгладимый отпечаток.

Итак, в центре фильма тинейджер Селеста. В 1999 году она выжила во время террора – один из учеников ее школы открыл стрельбу, в результате которой пострадало много человек. После трагедии Селеста вместе с сестрой написала песню о случившемся. Неожиданно для Селесты, на нее обратили внимание, люди проникались симпатией к ее истории. Довольно быстро у девушки появился менеджер, свой альбом и клип. Будучи еще ребенком, она получила доступ к вечеринкам и алкоголю, что отразилось на ее жизни. Почти 20 лет спустя Селеста оказалась в плену зависимостей, скандалов и собственного неумения общаться с дочерью.

«Вокс люкс» разделен на три главы, символизирующие разные этапы в жизни героини. Также в фильме присутствует закадровый голос, который заполняет сюжетные пробелы и объясняет, что происходит с Селестой. В роли рассказчика выступает Уиллем Дефо, которого мы не услышим из-за озвучки. Помимо хроники, он зачитывает совершенно нескладные комментарии, созданные для лучшего понимания центрального персонажа.

Разглядеть эмоции Селесты в юности практически невозможно (рассказчик тоже не сильно-то и помогает в этом деле). Ее подростковый период изображает актриса Рэффи Кэссиди (она же играет дочь Селесты в будущем), которая то ли показывает апатичность намеренно, то ли просто не умеет передавать переживания на камеру. На это можно было бы закрыть глаза, если бы сюжет не строился вокруг теракта, изменившего жизнь певицы – очень дивно видеть главную героиню фильма, пережившую трагедию, для которой произошедшее не значит ровным счетом ничего.

Но в фильме есть и кое-что похуже. Это совершенно несопоставимые версии героини в подростковом возрасте и в зрелости. Натали Портман, изображающая Селесту в нынешнее время, ничем не похожа на Рэффи Кэссиди. Естественно, взрослая Селеста – это отражение последствий жизни звезды. Теперь в ней доминирует невежество, мания величия и агрессия, но даже при этом в героине должно быть хоть что-то, что напоминает о ней в минувшие годы. Такого, увы, нет. Перед нами просто другой человек.

Натали Портман намного лучше смотрится в более интеллектуальных ролях, где она может раскрыть свой талант. В «Вокс люкс» актриса выглядит несколько несуразно, пытаясь выдавать себя за звезду шоу-бизнеса. Ей совершенно не идут сценические наряды, а вызывающее поведение, присущее певцам, в исполнении Портман ассоциируется с кривлянием. Режиссер фильма хотел, чтобы в образе Селесты зрители узнали хорошо известных нам поп-исполнительниц. Его задумку уловить можно, но вот смотреть на ее воплощение уж как-то больно.

Также в ленте есть Джуд Лоу, играющий типичного менеджера. Он одновременно плохой и хороший персонаж, который не получит своей истории, а лишь будет мелькать в кадре. Точно так же режиссер использует актрису Стэйси Мартин, которой досталась роль сестры главной героини. Ей есть что сказать, ведь ее откровенно используют, но сценарий почему-то этим не заморачивается.

Зато «Вокс люкс» получает длиннейшую сцену выступления Селесты на сцене. Несмотря на то, что песни для фильма написала Sia, а Натали Портман напористо работала с подтанцовкой, это один из худших эпизодов в ленте (а возможно, и среди других фильмов, посвященных музыкантам).

Все-таки о сложностях, с которыми сталкивается любой артист, есть драмы и поудачнее. Из последнего это «Звезда родилась» (A Star Is Born), которая запомнилась многим музыкой и романтической линией. А также более наивный фильм «За мечтой» (Teen Spirit), показывающий цену славы и соблазны закулисья. «Вокс люкс» же лишен шарма, качественных композиций и проработанного драматического сценария.