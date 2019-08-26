Рецензия на реалити-шоу Hyperdrive / «Гипердрайв»

Как и у всякого уважающего себя телеканала, у Netflix, кроме сериалов, документалок, художественных и анимационных фильмов, есть и собственные реалити-шоу. Кулинарные, такие как Chef’s Table или Meat Eater, о выживании, например, интерактивное You Vs. Wild с Беаром Гриллсом и конечно же автомобильные – Fastest Car, Car Masters и другие. Hyperdrive – самое свежее реалити-шоу Netflix, посвященное дрифту, красивым автомобилям и безумным гонщикам, согласившимся пройти полосу препятствий, подобную которой вы еще не видели.

Hyperdrive / «Гипердрайв» Жанр реалити-шоу

Создатели Аарон Катлинг, Шарлиз Терон

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 10

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Hyperdrive – это безумный микс Fast & Furious (нет, не последнего спин-оффа) и American Ninja Warrior в котором лучшие непрофессиональные гонщики мира должны соревноваться на специально построенной трассе с разнообразными препятствиями и сложными заданиями, позволяющими им проявить все свои водительские навыки. Для кого это шоу? Для тех, кто любит быстрые и красивые машины, фильмы серии Fast & Furious и игры вроде Need for Speed и Forza Horizon.

Основной упор в заданиях Hyperdrive сделан на дрифт с элементами джимхана, так что и основную массу участников составляют дрифтеры. Хотя попадаются среди них гонщики и машины, кажется совсем не приспособленные для дрифта, как, например, 2015 Lamborghini Huracan американского миллионера и изобретателя Джордана Мартина, переделанная настолько, что на ней можно стало дрифтовать. Конечно, Huracan не сравнится в дрифте с 1997 Nissan 240 SX или 2006 Ford Mustang, но зато ее двигатель в 1000 л.с. позволяет нагонять потерянные секунды на прямых участках.

Создатели шоу, а продюсером Hyperdrive выступила Шарлиз Терон, видимо проникшаяся духом безумных гонок на съемках Mad Max: Fury Road и Fast & Furious 8, постарались собрать гонщиков из разных стран мира с разным бэкгранудом и на очень разных машинах. В первый сезон попала и двадцатилетняя девочка из трущоб Суэто (ЮАР) на еле живом 1986 BMW 325, бредящая дрифтом, и семейная пара среднего возраста из Германии с двадцатилетним опытом дрифтинга (лично я болел именно за мать двоих детей Карину Граф, задававшую жару молодежи). Бывший гонщик Жоа Барион из Бразилии на 1965 Mustang Fastback и развозчик пиццы из Сан-Франциско Фарук Кугай на своем 2008 BMW e92. Бывшая модель и участница японской девчачьей группы Кисараги Авано на Toyota JZX100 Cresta и француз Александр Клодин на огромном и неповоротливом 1968 Dodge Charger. Еще один совершенно безумный француз, Аксель Франсуа на дышащей на ладан Toyota GT86 и двадцатилетний хладнокровный бразилец Диего Хига на 2006 Ford Mustang. И т.д. США, Германия, Бразилия, Япония, Великобритания, Франция, ЮАР.

Кастинг 28 гонщиков для первого сезона шел больше 12 месяцев, а затем в течении нескольких ночей они соревновались друг с другом на специальной трассе, построенной в пределах индустриального парка в Рочестер (Нью-Йорк). Ночные съемки позволили передать дух нелегальных гонок и поэкспериментировать с освещением. Трасса усложнялась от этапа к этапу и стала настоящим испытанием не только для гонщиков, но и для машин, некоторые из которых буквально не выдерживали подобных издевательств.

Основу этапов составляли задания на дрифтинг, умение крутить бублики, делать развороты на 180, 360 и 540 градусов в ограниченном пространстве, сбивание в дрифте специальных мишеней и т.д. Впрочем, хватало и действительно безумных заданий, например, езда по неглубокому бассейну, скольжение на днище автомобиля по металлическим рельсам, ну и, кончено же, символ шоу – Leveler («Уравнитель»). Этот огромный качающийся мост, который с помощью автомобиля нужно было выровнять и зафиксировать на 10 секунд в уравновешенном положении, стал настоящим испытанием для многих гонщиков. Ну а между специальными участками участники должны были выжимать из своих машин все, чтобы нагнать отставание или отыграть штрафные секунды. Плюс мощность была важна в соревнованиях на выбывание, в которых водители должны были синхронно проходить небольшую трассу с несколькими препятствиями.

Первый сезон Hyperdrive получился хотя и несколько предсказуемым, победителя можно было угадать уже после нескольких заездов, но достаточно драматичным. Хватало в нем и обидных поражений, и чудесных спасений, и слез, и пота, и даже аварий. Скажем честно, наблюдать за соревнованиями было безумно интересно, лично я проглотил 10 серий первого сезона буквально за два дня. А создатели шоу уже начали кастинг для следующих соревнований, так что, если вы или ваши друзья хотите попробовать свои силы и бросить вызов лучшим дрифтерам мира – регистрируйтесь на официальном сайте, может быть в следующем сезоне Hyperdrive будет представлена и Украина.