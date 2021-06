Самые интересные новые сериалы июня 2021

Крупные телесети и стриминговые сервисы не планируют большие премьеры на лето. Каникулы, отпуска, активности на свежем воздухе — одним словом, зрители отвлекаются. Впрочем, интересные новинки можно найти и в этот период. Ведь свежий воздух свежим воздухом, а серия любимого шоу вечерком – это святое.

Lisey’s Story / «История Лизи»

Жанр: хоррор

Дата премьеры: 4 июня 2021

Канал: Apple TV+

Серий: 8

IMDb





Телеадаптация одноименного романа Стивена Кинга, рассказывающего о вдове известного писателя, которая не может смириться со смертью мужа и должна уберечь его творческое наследие от жаждущих сенсаций литературоведов. Кроме того, нечто еще более темное происходит в жизни женщины. Типичный Кинг – тематики творчества и мистических ужасов всегда идут у него рука об руку. У Lisey’s Story отличный актерский состав – роль Лизи Лэндон исполнила Джулианна Мур, а ее мужа сыграл Клайв Оуэн.

Sweet Tooth / «Сладкоежка»

Жанр: фантастика, комиксы

Дата премьеры: 4 июня 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





Netflix-адаптация одноименного комикса Джеффа Лемира (он сам и написал, и нарисовал Sweet Tooth), который выходил под брендом Vertigo (закрыт DC в 2020 г.) с 2009 по 2013 гг. Это история о пандемии, которая уничтожает человечество, и о гибридах людей и животных (да, почти как в недавнем BIOMUTANT), невосприимчивых к болезни. В отличие от предельно мрачного, кровавого и жестокого комикса, Netflix-версия, похоже, будет значительно более мягким и светлым повествованием. В ноябре 2020 г. публикация комикса возобновлена на волне интереса к сериалу.

Loki / «Локи»

Жанр: комиксы, фантастика

Дата премьеры: 9 июня 2021

Канал: Disney+

Серий: 6

IMDb





Хотя четвертая фаза Marvel Cinematic Universe все никак не стартует (Black Widow запланирована теперь на 9 июля 2021 г.), у телеответвления этой медиавселенной дела идут просто отлично. Мы уже видели, к чему может привести горе почти всесильной женщины в WandaVision и как справляются с чувством потери суровые мужчины в The Falcon and the Winter Soldier. Теперь пришла пора Богу обмана показать, до чего доводят игры со временем, и зная Локи, можно не сомневаться, что он сделает это максимально изощренно, коварно и с массой театральных эффектов. Пока что Loki выглядит самым интересным проектом Marvel/Disney в 2021 г.

Trese / «Трезе»

Жанр: аниме, хоррор

Дата премьеры: 10 июня 2021

Канал: Netflix

Серий: 6

IMDb





Анимационный сериал в стилистике аниме, созданный сингапурской студией BASE Entertainment по одноименной филиппинской манге, выходящей с 2005 г. События сериала происходят в Маниле, где частный детектив Александра Трезе помогает в расследованиях дел, связанных с мистическими существами и потусторонними силами. Главную героиню озвучила филиппино-американская актриса и модель Лиза Собэрано.

Penguin Town / «Город пингвинов»

Жанр: документальный сериал

Дата премьеры: 16 июня 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





Милейший документальный сериал о пингвинах, оккупирующих на все лето крохотный южноафриканский городок Саймонстаун возле Кейптауна. В роли закадрового рассказчика в Penguin Town выступил американский стендап-комик и актер Пэттон Освальт.

Katla / «Катла»

Жанр: фантастика, мистика

Дата премьеры: 17 июня 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





Исландский мистический сериал, рассказывающий о событиях, происходящих в исландской глубинке через год после извержения вулкана Катла (это реальный вулкан, являющийся крупнейшим на земле природным источником диоксида углерода). Внезапно в поселок начинают возвращаться люди, которых считали погибшими.

Physical / «Телесный»

Жанр: комедия

Дата премьеры: 18 июня 2021

Канал: Apple TV+

Серий: 10

IMDb





Снятый с огромной любовью к эпохе 80-х сериал Physical расскажет историю домохозяйки, которая полностью изменила свою жизнь с помощью аэробики. Главную роль в шоу исполнила австралийская актриса Роуз Бирн, которую вы могли видеть в роли Биа в комедии Peter Rabbit.

The Mysterious Benedict Society / «Таинственное общество Бенедикта»

Жанр: комедия

Дата премьеры: 25 июня 2021

Канал: Disney+

Серий: 8

IMDb





Сериал Disney+, снятый по одноименной серии детских романов Трентона Ли Стюарта, выходивших в 2007-2019 гг. Книги и сериал рассказывают о приключениях четырех талантливых детей, собранных загадочным мистером Бенедиктом для спасения мира от его брата-близнеца, планирующего промыть человечеству мозги.

Другие сериалы, на которые стоит обратить внимание:

Why Women Kill – 3 июня 2021 (2 сезон, Paramount+)

Второй сезон криминальной черной комедии в формате антологии, события которой происходят в разные временные периоды с женщинами, по тем или иным причинам ставшими убийцами.

Black Summer – 17 июня 2021 (2 сезон, Netflix)

Второй сезон приквела к Z Nation про начало зомби-апокалипсиса. А что, у нас ведь так мало зомби-сериалов!

Rick and Morty – 20 июня 2021 (5 сезон, Adult Swim)

Любимый зрителями абсурдный мультсериал про приключения безумного ученого Рика Санчеза и его внука Морти возвращается. Правда, перед просмотром стоит знать, что сериал продлили на пять (как минимум) сезонов сразу и заказали у авторов аж 70 новых серий. Что пугает.

Godzilla Singular Point – 24 июня 2021 (премьера на английском, Netflix)

В Японии совместный сериал Toho Animation и Netflix выходит с 25 марта 2021 г., мировая премьера назначена на конец июня.

The Naked Director – 24 июня 2021 (2 сезон, Netflix)

Второй сезон полубиографичной трагикомедии, рассказывающий историю жизни реального японского порно-режиссера Тору Мураниши, получившего прозвище «Император Порно».

Bosch – 25 июня 2021 (7 сезон, Amazon Prime Video)

Седьмой и финальный сезон полицейского процедурала про детектива Гарри Босха, которого играет актер Титус Уэлливер. Но не волнуйтесь, спин-офф уже анонсирован.