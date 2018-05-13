Если вы выбираете фильмы только по фамилиям исполнителей и трейлерам, в случае Terminal с Марго Робби и Саймоном Пеггом, шикарно выглядевшем во время анонса, вас, скорей всего, ждет легкое разочарование. На самом деле эта история про месть больше похожа на авангардную театральную постановку, чем на криминальный триллер.

Terminal / «Терминал» Жанр криминальный триллер

Режиссер Вон Стайн

В ролях Марго Робби (Энни), Саймон Пегг (Билл), Мэттью Льюис (Ленни), Декстер Флетчер (Винс), Майк Майерс (Смотритель) и др.

Студии Highland Film Group, RLJE Films

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Terminal – это mash-up из «Алисы в Стране Чудес» и Pulp Fiction, снятый в дешевых театральных декорациях, на звеняще пустом заброшенном заводе где-то в Венгрии. Всего с пятью актерами; с минимальным количеством массовки, в буквальном смысле сливающейся со стенами; почти без декораций и с просто чумовым неоновым освещением, заставляющим лучшие киберпанковские фильмы нервно краснеть в сторонке.

Алиса выросла и очень, очень зла на окружающих, в том числе, кажется, на автора. Но у нее есть план. План мести, которую в данном случае подают не просто холодной, а обжигающе ледяной.

Фишка Terminal – минимализм. Пустые гулкие помещения бывшего завода, залитые неоном, призванным скрыть обшарпанные стены и выбитые окна. Люди буквально теряются в таких объемах, превращаются в шахматные фигуры, передвигаемые Алисой по доске. Каждый должен занять положенное ему место прежде чем флажок упадет.

Отсылок к «Алисе» здесь даже больше, чем может показаться на первый взгляд. Некоторые лежат на поверхности, как стрип-бар «Кроличья нора», записки «Открой меня!» и «Возьми меня!», полупустая колода карт, красное пальто Энни с высоким воротником, превращающее ее в Королеву Червей, прямое цитирование книги. Некоторые не так явны, как фигура Билла. Режиссер фильма Вон Стайн, написавший к тому же и сценарий картины, похоже, ассоциирует Билла с самим Льюисом Кэрроллом, которого в чем только не обвиняли. Искать и находить связи и зацепки в Terminal – отдельная игра в игре.

Кажется, Марго Робби понравились роли безумиц. Ее Энни в Terminal – это нечто среднее между ее же Харли Квинн из Suicide Squad и Тоней Хардинг из I, Tonya. Такая же сумасшедшая, целеустремленная, злая, убийственно красивая. Платья Марго – отдельная история. Кажется, весь этот фильм и затевался только для того, чтобы примерить на актрису костюм официантки, медсестры и стриптизерши.

Тем не менее, одно лишь обаяние Марго Робби, Саймона Пегга и Декстера Флетчера не вытягивают этот фильм. Terminal затянут, пуст, излишне пафосен и надменен. Это в большей мере телеспектакль, чем художественный фильм, авангардный эксперимент, чем криминальный триллер. Да, здесь есть детективный, в некоторой степени даже вычурный сюжет, но он, учитывая очень небольшое число героев, просчитывается буквально на пятнадцатой минуте.

Terminal — необычный фильм. Назвать его абсолютно провальным нельзя, как нельзя и рекомендовать к просмотру всем и каждому. Это эксперимент, очень авторское видение классического произведения Льюиса Кэрролла. Оно имеет право на жизнь хотя бы благодаря участию в нем Марго Робби. Но вот смотреть Terminal или нет — решайте сами. Не исключено, что на двадцатой минуте фильма вам захочется выйти из зала.

P.S. После Terminal я понял, что с огромным удовольствием посмотрел бы экранизацию другого переосмысления «Алисы». American McGee’s Alice. Или, на худой конец, Alice: Madness Returns.