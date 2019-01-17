«$84 вместо $250». Amazon временно снизила цену на карту памяти SanDisk microSD объемом 400 ГБ

За минувший год цены на флэш-память типа NAND уже прилично снизились, но это далеко не конец. Если верить недавнему прогнозу аналитиков DRAMeXchange, за этот год средняя стоимость флэш-памяти типа NAND снизится примерно вдвое. Наглядным доказательством этой положительной для потребителей тенденции может служить то, что карта памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I объемом 400 ГБ сейчас предлагается в американском онлайн-магазине Amazon всего за $80 (если быть точным, за $83,98). Сразу отметим, что это специальная цена, которая действительна только сегодня. То есть, всем желающим обзавестись устройство не стоит затягивать с покупкой, учитывая, что это предложение всего на $4 дороже минимальной цены на устройство ($80), действовавшей в ходе последней распродажи на Черную Пятницу. Изначально карта была выпущена по цене $250.

Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I объемом 400 ГБ была представлена в рамках IFA 2017. На тот момент объем 400 ГБ был рекордным.

Она предназначена для использования со смартфонами и планшетами, работающими под управлением ОС Android, камерами, дронами и прочими устройствами. Для приставки Nintendo Switch она тоже отлично подойдет.

Карта поддерживает передачу данных на скорости до 100 МБ/с, что позволяет скопировать около 1200 фотографий за одну минуту. На нее предоставляется ограниченная десятилетняя гарантия.

Источник: Amazon