Adam: The Mirror / «Адам: Отражение» — новая короткометражка Нила Бломкампа о человекоподобных роботах, созданная полностью на игровом движке Unity

Хорошо известный некоторым из наших постоянных читателей режиссер Нил Бломкамп представил очередную работу своей студии Oats Studios – короткометражный фильм Adam: The Mirror («Адам: Отражение»).

Работа эта в первую очередь примечательна тем, что целиком и полностью создана на популярном игровом движке Unity. Каждый кадр картины прорисовывался в реальном времени при помощи компьютерной графики. Сама картина является продолжением технической демонстрации, которую специалисты Unity выпустили летом 2016 года для презентации возможностей движка. Отметим, что оригинальный ролик получил награду Webby Award и был показана на нескольких кинофестивалях.

«Адам: Отражение» – первая из двух запланированных во вселенной ADAM работ, производством которых занимается Oats Studios. Вторая картина имеет приставку «Пророк» и должна выйти до конца 2017 года.

Картина выполнена вполне в духе других работ режиссера. Она рассказывает о человекоподобных роботах-изгоях, которые совершили преступления или попросту стали ненужными. По сюжету, группа машин помогает своим сородичам, освобождая от наложенных людьми ограничений, и знакомя их с персонажем по имени Отражение. Последняя способна видеть прошлое роботов и «знает их истории».

Ранее Бломкамп выпустил три короткометражки из четырех запланированных в рамках проекта Volume 1 («Первая сторона» [кассеты]): Rakka о вторжении инопланетян, Firebase с альтернативной версией войны во Вьетнаме и последний ужастик «Zygote» о современной «Франкенштейне», вдохновленный «Нечто» и «Чужим». Когда выйдет четвертый фильм серии пока неясно, но известно, что короткометражка будет называться «Лима», а ее действие будет происходить в наши дни.

Источник: TJ и Oats Studios