Американские инженеры научили гуманоидного робота Atlas ходить по узким доскам и «развалинам»

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Инженеры Флоридского института человеческого и машинного познания IHMC разработали алгоритм для гуманоидных роботов, позволяющий им планировать путь в сложной обстановке.

Для демонстрации возможностей решения авторы использовали роботов Atlas и Valkyrie. Отметим, что первый создан Boston Dynamics, с которыми IHMC сотрудничает еще со времен DARPA Robotics Challenge 2015, а второй был сконструирован по заказу NASA.



В ходе демонстрационных испытаний роботу Atlas необходимо было безопасно пересечь имитацию развалин, а также перейти «яму» по узкой доске, ширина которой меньше ступни робота. На видео ниже можно видеть, как агрегат успешно справляется с поставленными «миссиями».

Что касается Valkyrie, то перед ним стояли куда менее экстремальные задачи: с его помощью разработчики показали, что новый алгоритм не привязан к конкретному гуманоидному роботу, а также продемонстрировали способность ПО учитывать при планировании пути габариты устройства, благодаря чему робот может не только избегать столкновений, но и протискиваться боком в узких проемах (практические испытания последней возможности на видео, правда, не запечатлены).

Источник: N+1