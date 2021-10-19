Apple выпустила тканевую салфетку для протирки дисплея — за $19

На вчерашней крупной презентации Apple скромно умолчала о еще одной новинке, которую просто добавили в ассортимент аксессуаров интернет-магазина — фирменная тканевая салфетка для протирки экрана.

Фирменная салфетка Apple представляет собой… самую обыкновенную салфетку. Это небольшой квадратный клочок ткани с окантовкой и, конечно же, логотипом Apple. Она уже доступна для заказа, а сроки доставки составляют 3-4 недели. Цена аксессуара — $19. Apple всегда славилась умением хорошо зарабатывать на аксессуарах. Это конечно не колесики за $700 и не подставка для монитора Pro Stand за $1000, но все же.

Здесь будет очень кстати вспомнить недавние рекомендации Apple по чистке техники и как в 2019 году Apple опубликовала инструкции для владельцев монитора Pro Display XDR со специальной нанотекстурою стекла, в которых рекомендовала протирать его только фирменной салфеткой из особой ткани.