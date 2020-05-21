Автор комикса «Дэдпул» Роб Лайфилд заявил, что фильм Deadpool 3 выйдет не ранее 2025 года, так как Marvel пока даже не включил его в свое расписание





Создатель образа разговорчивого неуязвимого наемника Дэдпула Роб Лайфилд рассказал в интервью изданию io9, что третьей части франшизы нет в расписании Marvel Cinematic Universe на ближайшие пять лет. По словам автора комиксов, студия работает таким образом, что пока фильма нет в данном расписании, к нему не относятся серьезно, соответственно, ожидать выхода Deadpool 3 ранее 2025 года не стоит.

Роб Лайфилд также отдал должное исполнителью главной роли Райану Рейнольдсу, заявив, что именно на его харизме и целеустремленности и держится данный проект с рейтингом R. Автор комикса заявил, что студии просто стоит дать актеру карт-бланш и не отвлекать микроменеджментом, после чего Райан сможет продемонстрировать выдающийся результат.

Отметим, что после того, как Disney приобрел компанию 20th Century Fox в 2019 году, к нему перешли права на персонажей «Людей Икс» и «Дэдпула». Глава Marvel Studios Кевин Файги после этого рассказывал на San Diego Comic Con, что в итоге все новички вольются в общую семью Marvel Cinematic Universe, однако даже тогда не был готов озвучить хотя бы ориентировочные сроки этого события.

С приходом пандемии коронавируса даже приоритетные для студии проекты были перенесены на другие сроки, так что дальнейшая судьба X-Men и Deadpool пока действительно под вопросом. Вряд ли студия откажется от данных персонажей полностью, однако однозначно именно эти проекты будут отложены в самый дальний ящик.

Напомним, что в планах Marvel Cinematic Universe пока значатся фильмы “Black Widow,” “The Eternals,” “Shang-Chi,” “Blade”, а также прололжения серий “Doctor Strange,” “Thor: Ragnorak,” “Captain Marvel,” “Black Panther” и “Spider-Man: Far From Home”. Все картины должны выйти с 2020 по 2022 год, так что пятилетний план действительно еще недоступен широкой публике.

Источник: Variety