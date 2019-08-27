Bell Helicopter объявила о начале тестирования автономных функций грузового тейлситтера APT 70





Компания Bell Helicopter провела первые испытания автономных функций грузового дрона Autonomous Pod Transport 70 (APT 70) в рамках подготовки аппарата к конкурсу Systems Integration and Operationalization, который пройдет под эгидой NASA.

Напомним, отличительная черта выполненного по схеме «тейлситтер» устройства, работающего от аккумулятора, — способность переходить на полет по-самолетному. После вертикального взлета четырехроторный дрон наклоняется, в результате чего винты начинают тянуть аппарат в горизонтальной плоскости. Благодаря этому APT 70, максимальная грузоподъемность которого составляет 32 кг, способен развивать скорость до 160 км/ч, что намного превосходит характеристики дронов традиционной компоновки. В Bell Helicopter полагают, что именно за такой эффективной и грузоподъемной схемой будущее, а серийные APT 70 будут не только доставлять почтовые отправления, но и станут неотъемлемой частью гуманитарных и спасательных миссий по всему миру.

Первый полет APT 70 состоялся в феврале этого года, но тогда аппаратом управлял оператор с земли. Теперь специалисты Bell Helicopter впервые отправили беспилотник в автономный полет. Испытания прошли на полигоне компании в окрестностях техасского города Форт-Уэрт. APT 70 поднялся в воздух и совершил несколько маневров в воздухе, в том числе пролетел участок маршрута в самолетном режиме. Никаких других подробностей об испытаниях не сообщается, но уточняется, что в 2020 году планируется провести испытания с полетом за пределы прямой видимости оператора.

На опубликованном видео видно, что APT 70 достаточно большой — длина его четырех фюзеляжей явно превышает полтора метра.

При этом финальным испытанием для аппарата будет участие в конкурсе NASA для автономных дронов под названием Systems Integration and Operationalization, который состоится в середине следующего года. Цель мероприятия — доказать, что дронами можно управлять централизованно и с помощью команд высокого уровня, а препятствия они могут облетать и сами. Это важный шаг на пути к применению автономных БПЛА в коммерческих проектах, отмечает TechCrunch.

Есть и перспективы реализации первого коммерческого проекта — но не в США, где регулирование пока слишком жесткое. В Bell Helicopter утверждают, что в случае успешного завершения испытаний дроны APT 70 в рамках партнерства с логистической компанией Yamato до конца следующего года начнут перевозить посылки между островами Японии.

Источник: hightech.plus