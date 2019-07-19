Беспилотный автобус Navya наехал на пешехода в Австрии

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Беспилотный автобус, разработанный французским стартапом Navya, во время испытаний в австрийской Вене наехал на пешехода. Как сообщает The Verge, беспилотник, ехавший со скоростью 12 километров в час, ударил 30-летнюю женщину, которая переходила дорогу, под колени. В результате потерпевшая получила легкие повреждения — «несколько царапин».

Компания Navya со ссылкой на свидетелей происшествия заявила, что в момент столкновения женщина переходила дорогу, надев наушники и смотря в телефон. Другие подробности происшествия не уточняются.

Отметим, что испытания двух беспилотных автобусов Navya проводятся при поддержке властей Вены с 6 июня 2019 года, при этом в салоне транспортных средств на случай каких-либо внештатных ситуаций всегда присутствует оператор с контроллером управления, представляющим собой контроллер от игровой приставки Xbox 360.

На время расследования инцидента чиновники и стартап приостановили испытания.

Напоследок отметим, что это не первое дорожное происшествие с участием беспилотного автобуса Navya. В ноябре 2017 года в США беспилотник компании не смог разъехаться с заезжавшим задним ходом в переулок грузовиком. В результате грузовик задел колесом бампер автобуса. Расследование причин этого инцидента завершилось в середине июля 2019 года.

Выяснилось, что ДТП произошло по вине водителя грузовика, который неправильно оценил расстояние до остановившегося в трех метрах от него автобуса. В качестве дополнительного фактора расследователи назвали то, что у беспилотника было «неудачное расположение контроллера управления» — устройство хранилось в одном из бардачков робоавтобуса, из-за чего испытатель-оператор не смог вовремя подать сигнал или сдать назад.

После инцидента компания внесла изменения в политику испытаний, обязав операторов держать контроллер около себя на протяжении поездки, говорится в отчете правоохранителей.

Источник: N+1