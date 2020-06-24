Благодаря бесплатной раздаче GTA V магазин Epic Games Store побил рекорды посещаемости — 61 млн активных и 13 млн пиковых пользователей
Игровой магазин Epic Games Store сообщил, что благодаря промокампании The Vault ему удалось побить рекорд посещаемости — число активных пользователей (MAU) превысило отметку 61 млн, а среднее пиковое количество активных пользователей — 13 млн (для сравнения — у Steam их 23,5 млн).
Отметим, что кампания The Vault стартовала 14 мая 2020 года, в ее рамках магазин EGS бесплатно раздал целый ряд популярных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization VI.
Раздача Grand Theft Auto V: Premium Edition привела к «падению» сайта Epic Games Store из-за наплыва желающих получить свою копию игры, компания смогла справиться с проблемой только спустя несколько часов.
Всего же с момента запуска в декабре 2018 года магазин Epic Games Store бесплатно раздал 108 игр на общую сумму $2140.
Источник: GameBiz