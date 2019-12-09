Человек впервые разбился на реактивном ранце





Американец австралийского происхождения Кельман Ричес погиб во время перелета на своем реактивном ранце, упав с высоты около 9 метров. Инцидент произошел в Пуэрто-Рико: по предварительным данным, ранец взорвался. По сообщению местного издания El Nuevodia, рядом с Ричесом во время аварии никого не было, поэтому обошлось без дополнительных жертв.

Отметим, что реактивные ранцы должны поднимать пассажира на достаточно большую высоту и удерживать его на ней в течение некоторого времени — как следствие, вероятность того, что несчастный случай (например, взрыв баллона с топливом или проблемы с управлением) приведет к смертельному исходу, достаточно велика. Несмотря на то, что в последние годы индустрия реактивных ранцев достаточно быстро развивалась, вопрос безопасности ранцев до сих пор не решен: именно поэтому большинство полетов на джетпаках проходят над водой.

Тем не менее, некоторые энтузиасты все же поднимаются в воздух на реактивных ранцах без какой-либо дополнительной страховки над землей. Случай, произошедший в Пуэрто-Рико, — первая известная на сегодняшний день авария на реактивном ранце со смертельным исходом. Подробности случившегося пока неизвестны: сообщается лишь, что по неизвестным причинам реактивный ранец Ричеса — 51-летнего кинокаскадера по профессии, налетавшего на джетпаках свыше 10 000 часов — взорвался, когда тот находился на высоте около 9 метров, тестируя свой аппарат. После падения его отвезли в местную больницу, где он скончался от полученных травм. Помимо самого Ричеса от выхода устройства из строя никто не пострадал.

Любопытно, что по имеющейся информации, изначально Ричес должен был выступить на местном городском фестивале, однако вечером за день до инцидента его выступление было отменено организаторами мероприятия, не признавшими аппарат безопасным. Вместе с тем, представитель американца, которому пришло известие об отмене, не стал сразу связываться с Ричесом и тот, согласно намеченному ранее плану, явился утром на следующий день на территорию фестиваля, чтобы протестировать свой аппарат перед выступлением до того, как мероприятие будет открыто для посетителей (на момент злосчастного полета на территории фестиваля находились лишь немногочисленные сотрудники компании-организатора).

Источник: N+1