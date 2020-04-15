Disney+ подготовил восьмисерийный документальный сериал Disney Gallery: The Mandalorian о съемках «Мандалорца» с Джоном Фавро в роли ведущего, премьера состоится 4 мая — в «День Звездных Войн»





Компания Disney приготовила особенный подарок всем фанатам ко Дню «Звездных Войн» 4 мая 2020 года в виде документального сериала Disney Gallery: The Mandalorian. В проекте будет целых восемь серий, выйдет он на стриминговой платформе Disney+, а в качестве ведущего выступит шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро, который расскажет о всех нюансах съемок.

Кроме Джона Фавро в сериале можно будет увидеть ключевых актеров и членов съемочной группы сериала The Mandalorian. При этом помимо стандартных интервью в проекте можно будет увидеть видео со съемок, не вошедшие в финальную версию монтажа сцены, а также реальные живые обсуждения сценария и других аспектов сериала.

По словам Disney каждая серия будет посвящена отдельному аспекту создания сериала, начиная с подбора актеров и заканчивая спецэффектами.

«Disney Gallery: The Mandalorian — это возможность для поклонников шоу заглянуть внутрь и увидеть другую перспективу и, возможно, лучшее понимание того, как именно создавался первый сезон Мандалорца руками невероятно талантливых авторов. Мы получили огромный опыт в процессе создания сериала и нам не терпится поделиться им с вами» — отметил Джон Фавро.

Премьера первой серии документального сериала Disney Gallery: The Mandalorian состоится 4 мая 2020 года, следующие серии будут выходить каждую пятницу.

Напомним, что первый сезон сериала The Mandalorian / «Мандалорец» по вселенной Star Wars для сервиса Disney+ вышел в ноябре 2019 года, при этом премьера второго сезона уже назначена на октябрь 2020 года. По слухам, в нем может появиться джедай Асока Тано из Star Wars: The Clone Wars в исполнении актрисы Розарио Доусон.

Источник: Disney