Google совместно с Маколеем Калкиным воссоздала сцены из фильма «Один дома»

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Корпорация Google совместно с актером Маколеем Калкиным воссоздала сцены из фильма «Один дома».

По сюжету ролика под названием Home Alone Again («Снова один дома»), герой Калкина управляется с домом при помощи голосового помощника Google. В финале Кевин отпугивает бандитов, заставив их поверить, что в доме есть кто-то еще.

Интересно, что для видео некоторые сцены из известной комедии 1990 года воспроизвели почти покадрово — в том числе сцену в ванной с лосьоном после бритья и рождественский ужин.

Также Google опубликовала видео со съемок ролика.

Напоследок отметим, что ранее Калкин поучаствовал в эпизоде YouTube-шоу Angry Video Game Nerd, где вместе с ведущим Джеймсом Рольфом сыграл в игры, основанные на франшизе «Один дома».

Источник: DTF