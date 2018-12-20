Google совместно с Маколеем Калкиным воссоздала сцены из фильма «Один дома»
Корпорация Google совместно с актером Маколеем Калкиным воссоздала сцены из фильма «Один дома».
По сюжету ролика под названием Home Alone Again («Снова один дома»), герой Калкина управляется с домом при помощи голосового помощника Google. В финале Кевин отпугивает бандитов, заставив их поверить, что в доме есть кто-то еще.
Интересно, что для видео некоторые сцены из известной комедии 1990 года воспроизвели почти покадрово — в том числе сцену в ванной с лосьоном после бритья и рождественский ужин.
Также Google опубликовала видео со съемок ролика.
Напоследок отметим, что ранее Калкин поучаствовал в эпизоде YouTube-шоу Angry Video Game Nerd, где вместе с ведущим Джеймсом Рольфом сыграл в игры, основанные на франшизе «Один дома».
Источник: DTF