«Хто не чув, той побачить!»: Мер Києва Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат





Мер Києва Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат під назвою «Хто не чув, той побачить!». Книжку видали в сучасному і зручному форматі, до неї увійшли 14 ілюстрованих найвідоміших цитат Віталія Кличка.

«Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми найвідомішими цитатами. Вона яскрава, весела і позитивна, — сказав Кличко під час онлайн-трансляції. — Скажу відверто, я – людина, яка вміє посміятися над собою. І не ображається на жарти на свою адресу. Ну, на справді смішні жарти. Я не про 95 квартал», — сказав Кличко.

Мер пожартував, що книжка видана в такому форматі, що з неї неможливо вирвати сторінки, бо «з пісні слів не викинеш».

Книга випущена за власні гроші автора, тираж становить 3000 примірників. Ілюстрації створював художник Дмитро Кривонос.

«Це зараз невеликий лімітований тираж. В основному для подарунків. А частина книжок продаватиметься. Гроші від продажу книжки підуть у фонд «Майбутній Київ». Тож, я буду радий, якщо ця невелика ілюстрована книжка підійматиме настрій людям. Нам усім зараз не вистачає позитивних емоцій. Тож – посміхайтеся! Життя того варте!» — наголосив Віталій Кличко.

Також Кличко анонсував продовження книги із збільшеною кількістю сторінок.

Джерело: Віталій Кличко