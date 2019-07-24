Израильские инженеры разработали «пульт дистанционного управления собакой»





Израильские инженеры разработали надеваемый на собаку жилет и пульт управления, позволяющие передавать команды животному через вибрацию. Статья с описанием новации была представлена на конференции IEEE World Haptics Conference 2019.

Отметим, что в настоящее время существует два основных способа управления животными — с помощью дрессировки и прямой электростимуляции мышц или других органов. Второй способ имеет гораздо большую перспективу, но пока его применяли ограниченно, причем в основном на небольших организмах, к примеру, на стрекозах и жуках. Дрессировка же устроена намного проще, но не настолько точна, как прямая стимуляция. Во время дрессировки животное получает сигнал, обычно голосовой, выполняет действие и получает за это награду или наказание. Благодаря этому у обучаемого формируется приобретенный рефлекс.

Израильские инженеры из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве создали устройство, позволяющее делать то же самое, но с помощью беззвучных стимулов. Система состоит из жилета, надеваемого на собаку, и пульта, с помощью которого человек дистанционно дает команды животному. На жилете закреплены четыре вибромотора с мягкими штыревидными накладками, проникающими через шерсть и передающими вибрацию на кожу. Они расположены на разных сторонах жилета: слева и справа в передней и задней частях. Вибромоторы подключены к микроконтроллеру, принимающему сигналы с пульта и запускающему тот или иной вибромотор.

В своем исследовании разработчики решили не соотносить команды с конкретным вибромотором, а выбрали иную схему. Постоянная вибрация правого переднего вибромотора означает поворот собаки на 360 градусов. Пульсирующая вибрация того же мотора означает, что собака должна отойти назад. Пульсирующая вибрация левого переднего вибромотора показывает собаке, что ей нужно подойти к хозяину. А одновременная постоянная вибрация двух задних вибромоторов означает, что собаке необходимо лечь.

Инженеры проверили работоспособность подхода на своей шестилетней собаке, помеси лабрадора-ретривера и немецкой овчарки. Разработчики выбрали четыре действия, которые собака уже выучила ранее, но выполняла их после голосовых команд. Тесты показали, что животное без труда справилось с переходом на новую схему подачи команд. Более того, во время одного из тестов авторы в случайном порядке давали команды голосом и вибрацией, и результаты показали, что собака чаще корректно выполняла команды, переданные через жилет: 93% против 83%.

По словам израильских специалистов, полезность их разработки состоит в том, что она позволит «общаться» с домашним питомцем-ассистентом людям с нарушениями речи, а также повысит эффективность командования животными в зашумленной среде, что найдут полезным, например, спасатели, использующие в своей работе поисковых и спасательных собак.

Источник: N+1